Что после поджога стало с домом, где снимали «Любовь и голуби»

Нужные декорации сельской усадьбы для культовой комедии «Любовь и голуби» режиссер Владимир Меньшов нашел в Карелии - в Медвежьегорске. Точный адрес - ул. Нижняя, д. 12. К домику пристроили голубятню и летнюю кухню, которые после работы над картиной остались хозяевам.

Фото: Экспресс-газета Экспресс-газета

Съемки там длились три месяца. В перерывах между ними владельцы кормили и поили киногруппу.

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После премьеры «дом Кузякиных» стал популярным туристическим объектом. Поэтому когда в 2010-м изба сгорела, все жители Медвежьегорска помогли ее восстановить. Но голубятню, увы, не спасли. Судачили, будто это местный чиновник специально поджег, чтобы захватить землю на берегу реки Кумсы.

Экспресс-газета

В 2011-м у знаменитого дома появился новый владелец - Евгений Шульга. Он из местных, причем его брат даже снимался у Меньшова в массовке.

Недавно Евгений завершил восстановление обветшалого здания, заново, сверяясь с кадрами фильма, отстроил голубятню. Получилось точь-в-точь как в кино. Но голубей разводить не стал - некогда ими заниматься. «Заселил» керамических - для красоты.

Экспресс-газета

Зачем Михайлов водолазов покалечил

Фильм «Любовь и голуби» удивил профессионалов оригинальным монтажом. Компьютерной графики тогда еще, разумеется, не существовало, и некоторые сцены стали своеобразным ноу-хау. Например, когда Кузякин (Александр Михайлов) прощается с семьей, открывает дверь избы, падает в костюме в Черное море и выныривает уже в плавках.

Как это сделали? На пирсе выстроили целый павильон. Снимали одним кадром. Под водой сидели водолазы, которые должны были в считанные секунды стащить с Александра Михайлова костюм. Но в первом же дубле у 40-летнего актера сильно затянуло галстук.

- Понял, что захлебываюсь, - вспомнил Михайлов. - Драться стал: одного в челюсть ударил - очень сильно, помню, маску даже разбил, второго в детородный орган лягнул и выплывать стал. Один из них в себя пришел и меня за ногу схватил, на дно вернул. Наверху уже паника: актер не выплывает, буруны идут, а Михайлова нет - в чем дело? В последний момент заметил у одного из водолазов привязанный нож. Похлопал его. Он как-то в себя пришел, сообразил, нож достал, галстук разрезал, и я выплыл.

А Людмила Гурченко тем временем вся продрогла. Съемки проходили в ноябре в Батуми. Вода - 14 градусов. Людмила Марковна беспрерывно дрожала и умоляла Меньшова:

- Володя, сколько можно?! Давай бросай этого длинного (Михайлова. - Ред.)! Я сейчас окоченею!»

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