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59 минут назад

Премьеру нового «Аквамена» могут перенести на неопределенный срок

Inc-News

Ранее выход сиквела намечался на март 2023 года.

Премьеру нового «Аквамена» могут перенести
Фото: Inc-NewsInc-News

Как сообщают американские таблоиды, компания Warner Bros. Discovery рассматривает вариант переноса второго «Аквамена» с марта будущего года на более поздние сроки.

При этом уточняется, что речь не идет о проблемах со съемочным процессом, финансированием или чем-то подобным.

Якобы сейчас новое руководство компании под управлением Дэвида Заслава рассматривает новую стратегию развития, в которой «Аквамен» может оказаться не на первом месте.

Кстати, такая же участь с переносом премьер может ожидать «Шазам! 2», а также фильм «Синий жук».

Фильмы,Аквамен,Дэвид Заслав,
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