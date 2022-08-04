Премьеру нового «Аквамена» могут перенести

Ранее выход сиквела намечался на март 2023 года.

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Как сообщают американские таблоиды, компания Warner Bros. Discovery рассматривает вариант переноса второго «Аквамена» с марта будущего года на более поздние сроки.

При этом уточняется, что речь не идет о проблемах со съемочным процессом, финансированием или чем-то подобным.

Якобы сейчас новое руководство компании под управлением Дэвида Заслава рассматривает новую стратегию развития, в которой «Аквамен» может оказаться не на первом месте.