Премьеру нового «Аквамена» могут перенести

Ранее выход сиквела намечался на март 2023 года.
Как сообщают американские таблоиды, компания Warner Bros. Discovery рассматривает вариант переноса второго «Аквамена» с марта будущего года на более поздние сроки.
При этом уточняется, что речь не идет о проблемах со съемочным процессом, финансированием или чем-то подобным.
Якобы сейчас новое руководство компании под управлением Дэвида Заслава рассматривает новую стратегию развития, в которой «Аквамен» может оказаться не на первом месте.
Кстати, такая же участь с переносом премьер может ожидать «Шазам! 2», а также фильм «Синий жук».