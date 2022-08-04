Названа дата выхода "Гарфилда" с Крисом Праттом

Мировая премьера анимационного фильма «Гарфилд» с Крисом Праттом в главной роли состоится 16 февраля 2024 года. Об этом сообщает Variety.

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Помимо Пратта, в фильме также сыграет Сэмюэл Л. Джексон в роли отца рыжего кота Вика, нового персонажа вселенной Гарфилда. Остальные детали сюжета пока держатся в секрете.

Режиссером «Гарфилда» выступил Марк Диндал («Похождения Императора»). Сценарий написал Дэвид Рейнольдс («В поисках Немо»).

В следующем году Джексон появится в нескольких проектах и повторит свою роль Ника Фьюри в Marvel. Пратт также вернется в следующем году в Marvel в роли Звездного Лорда в третьем фильме «Стражи Галактики».