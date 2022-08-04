В Тольятти состоялась премьера фильма "Тону"

"Тону" — психологическая мелодрама об отношениях Петра, переживающего сложное расставание, и его сестры Насти, которая пытается помочь брату оправиться и вернуться в реальный мир. Хронометраж: 43 минуты.
"Этот фильм мы переснимали три раза. Во время съемки наш оператор потерял камеру, было очень тяжело, — рассказал режиссер перед началом показа. — Фильм очень для меня важен, так же, как и важно ваше присутствие, потому что, когда я делал "Тону" эти два года, я вместе с фильмом тонул".
Небольшой зал на Голосова, 20 был заполнен людьми, сидений для всех гостей не хватило. Некоторые зрители во время показа стояли, опираясь на стены. Сразу после показа — овации.
"Невероятные саундтреки! Удивляет, что это написали люди, которые ранее подобным не занимались. Понравилась цветовая гамма, передающая нам чувства героев",
— поделилась своими впечатлениями одна из зрительниц.
Сразу после премьеры картину выложили в сеть. Посмотреть ее можно в группе режиссера "творческий нытик." во "ВКонтакте".
Премьера фильма приурочена ко дню рождения режиссера. 3 августа Егору Ноге исполнилось 22 года. Молодой человек в этом году окончил Самарский государственный институт культуры. Несмотря на юный возраст, фильм "Тону" — это не режиссерский дебют. "Я делал маленькие короткометражки по шесть минут и делал спектакль по своей пьесе "Боль", который показывал в Самаре в StrelkaHall. Собрал там аншлаг", — рассказал Егор.
Осенью режиссер планирует представить еще одну картину: "У меня есть еще одна работа, которую я пока не хочу афишировать, но я ее уже снял".