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2 минуты назад

В Тольятти состоялась премьера фильма "Тону" местного режиссера Егора Ноги

Волга Ньюс

"Тону" — психологическая мелодрама об отношениях Петра, переживающего сложное расставание, и его сестры Насти, которая пытается помочь брату оправиться и вернуться в реальный мир. Хронометраж: 43 минуты.

В Тольятти состоялась премьера фильма "Тону"
Фото: Волга НьюсВолга Ньюс

"Этот фильм мы переснимали три раза. Во время съемки наш оператор потерял камеру, было очень тяжело, — рассказал режиссер перед началом показа. — Фильм очень для меня важен, так же, как и важно ваше присутствие, потому что, когда я делал "Тону" эти два года, я вместе с фильмом тонул".

Небольшой зал на Голосова, 20 был заполнен людьми, сидений для всех гостей не хватило. Некоторые зрители во время показа стояли, опираясь на стены. Сразу после показа — овации.

"Невероятные саундтреки! Удивляет, что это написали люди, которые ранее подобным не занимались. Понравилась цветовая гамма, передающая нам чувства героев",

— поделилась своими впечатлениями одна из зрительниц.

Сразу после премьеры картину выложили в сеть. Посмотреть ее можно в группе режиссера "творческий нытик." во "ВКонтакте".

Премьера фильма приурочена ко дню рождения режиссера. 3 августа Егору Ноге исполнилось 22 года. Молодой человек в этом году окончил Самарский государственный институт культуры. Несмотря на юный возраст, фильм "Тону" — это не режиссерский дебют. "Я делал маленькие короткометражки по шесть минут и делал спектакль по своей пьесе "Боль", который показывал в Самаре в StrelkaHall. Собрал там аншлаг", — рассказал Егор.

Осенью режиссер планирует представить еще одну картину: "У меня есть еще одна работа, которую я пока не хочу афишировать, но я ее уже снял".

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