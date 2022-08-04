В Тольятти состоялась премьера фильма "Тону"

"Этот фильм мы переснимали три раза. Во время съемки наш оператор потерял камеру, было очень тяжело, — рассказал режиссер перед началом показа. — Фильм очень для меня важен, так же, как и важно ваше присутствие, потому что, когда я делал "Тону" эти два года, я вместе с фильмом тонул".