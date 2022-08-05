Тарантино назвал киноленту Спилберга лучшим в истории фильмом

Голливудский режиссер, сценарист и актер Квентин Тарантино в подкасте Cinemablend назвал величайший фильм в истории кинематографа.
Как считает популярный создатель кинокартин, лучшая лента всех времен — «Челюсти» (1975) режиссера Стивена Спилберга.
«С точки зрения кинопроекта, лучше "Челюстей" ничего не было. Нет ничего лучше, чем "Челюсти". Это лучшая картина, когда-либо снятая»,
— высказался Тарантино.
Режиссер также заметил, что многие фильмы пытались повторить успех «Челюстей», но никто не смог даже приблизиться к нему.