Назван самый популярный у российских пиратов фильм

Фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» назван самым популярным фильмом у пиратов в России. Рейтинг был опубликован на портале «Бюллетень кинопрокатчика».

Список был составлен на основе данных за июль 2022 года. Возглавила рейтинг вторая часть супергеройского фильма «Доктор Стрэнджа». На втором месте расположился голливудский блокбастер «Топ Ган: Мэверик» с актером Томом Крузом в главной роли, третью строчку занял комедийный боевик «Человек из Торонто», в котором сыграли Вуди Харрельсон и Кевин Харт.