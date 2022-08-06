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29 минут назад

Топ-5 фильмов о Средневековье, рыцарях и легендах

Мира Маркина

Для тех, кому хочется полномасштабных сражений, дворцовых интриг и, конечно же, историй о любви, «Рамблер» собрал топ фильмов о Средневековье.

Топ-5 фильмов о Средневековье, рыцарях и легендах
Фото: Кадр из фильма "Король Англии"Кадр из фильма "Король Англии"

«История рыцаря» (2001)

Приключенческий фильм с Хитом Леджером и музыкой Queen о слуге Уильяме, который решается на отчаянную авантюру. Юноша меняет свою родословную и, присвоив себе доспехи и оружие погибшего хозяина, выдает себя за него. Теперь ему предстоит доказывать свое благородное происхождение на рыцарских турнирах, но в качестве испытания ему посылают страстную любовь.

Кадр из фильма "История рыцаря"

«Царство небесное» (2005)

Орландо Блум, Ева Грин, Джереми Айронс, Лиам Нисон и Эдвард Нортон в масштабной исторической драме Ридли Скотта. В центре сюжета — молодой кузнец-бастард, вынужденный бежать со своей родины и присоединиться к отряду крестоносцев со своим отцом во главе. В одной из битв тот получает тяжелое ранение и перед смертью посвящает сына в рыцари.

Кадр из фильма "Царство небесное"

«Робин Гуд» (2010)

История лучника армии Ричарда Львиное Сердце, который борется против нормандских захватчиков и становится легендарным героем, известным под именем Робин Гуд. В кресле режиссера — мастер жанра Ридли Скотт, в главных ролях — Рассел Кроу и Кейт Бланшетт.

Кадр из фильма "Робин Гуд"

«Меч короля Артура» (2017)

Молодой Артур живет на задворках Лондиниума вместе со своей бандой и понятия не имеет о собственном королевском происхождении, пока однажды не берет в руки меч Экскалибур. Теперь ему предстоит научиться понимать магическое оружие, преодолеть себя и объединить народ в борьбе против тирана. Приключенческая драма Гая Ричи с Чарли Ханнэмом и Джудом Лоу в главных ролях.

Кадр из фильма "Меч короля Артура"

«Король Англии» (2019)

Тимоти Шаламе, Джоэл Эдгертон и Роберт Паттинсон в исторической драме, события которой разворачиваются в Англии начала XV века, в разгар Столетней войны. Принц Уэльский ведет распутный образ жизни и даже не думает о притязаниях на трон, пока его отец, король Генрих IV, не умирает от болезни, а младший брат погибает на поле боя.

Кадр из фильма "Король Англии"
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