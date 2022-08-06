Захватывающие фильмы о развратной и преступной жизни богатых людей

Для тех, кто не знает на каком фильме остановиться, «Рамблер» собрал фильмы о развратной и преступной жизни богатых людей.

Фото: Кадр из фильма "Все деньги мира" Кадр из фильма "Все деньги мира"

«Талантливый мистер Рипли» (1999)

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Психологический триллер с еще такими молодыми Мэттом Дэймоном, Джудом Лоу и Гвинет Пэлтроу. В центре сюжета – молодой человек по имени Том Рипли, который присваивает себе чужую, но такую красивую и беззаботную жизнь и теперь готов на все, чтобы его тайну не раскрыли.

«Афера Томаса Крауна» (1999)

Сексуальный триллер от режиссера «Крепкого орешка», который рассказывает о миллиардере Томасе Крауне, который похищает из крупного музея картину Моне стоимостью в 100 миллионов долларов. Следователь страховой компании Кэтрин Бэннинг пускается по его следам, чтобы поймать преступника…

Кадр из фильма "Афера Томаса Крауна"

«Порочная страсть» (2012)

Ричард Гир в триллере об экономическом и моральном крахе, который рассказывает об аферисте Роберте Миллере. Он привык к тому, что в его постелях его ждут жена и любовница, а огромные деньги делаются буквально из воздуха. Но дутый бизнес не может держаться долго. Почуяв провал, он стремится продать хедж-фонд крупному банку, прежде чем раскроются его махинации.

«Лучшее предложение» (2013)

Джеффри Раш в хитроумном искусствоведческом триллере об известном аукционисте Вергилии Олдмане, который со своим партнером на глазах у всего мира проворачивает хитроумные аферы, обманывая как продавцов, так и покупателей. Однажды таинственная женщина просит его продать антиквариат его семьи, при этом отказываясь встретиться с Олдманом лично…

«Волк с Уолл-Стрит» (2013)

Леонардо ДиКаприо и Джона Хилл в комедийной драме Мартина Скорсезе о начинающем брокере Джордане Белфорте, который вскоре открывает собственную фирму и становится важным звеном в инвестиционном мире Нью-Йорка. В свободное от работы время он прожигает жизнь: перемещается с одной вечеринки на другую, заводит короткие романы и употребляет запрещенные вещества. Правда, однажды наступает момент, когда быстрым обогащением Белфорта начинает интересоваться агент ФБР…

«Клуб бунтарей» (2014)

Атмосферная драма с Сэмом Клафлином, Максом Айронсом и Дугласом Бутом о двух первокурсниках из аристократических кругов, которые начинают учебу в Оксфордском университете. Жизнь молодых людей меняется, когда они вступают в тайное закрытое общество, куда приглашают лишь избранных. В скором времени парни на собственном опыте узнают, как один вечер может навсегда изменить курс всей жизни.

Кадр из фильма "Клуб бунтарей"

«Все деньги мира» (2017)