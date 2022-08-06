Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+32° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Захватывающие фильмы о развратной и преступной жизни богатых людей

Мира Маркина

Для тех, кто не знает на каком фильме остановиться, «Рамблер» собрал фильмы о развратной и преступной жизни богатых людей.

Захватывающие фильмы о развратной и преступной жизни богатых людей
Фото: Кадр из фильма "Все деньги мира"Кадр из фильма "Все деньги мира"

«Талантливый мистер Рипли» (1999)

Видео дня

Психологический триллер с еще такими молодыми Мэттом Дэймоном, Джудом Лоу и Гвинет Пэлтроу. В центре сюжета – молодой человек по имени Том Рипли, который присваивает себе чужую, но такую красивую и беззаботную жизнь и теперь готов на все, чтобы его тайну не раскрыли.

«Афера Томаса Крауна» (1999)

Сексуальный триллер от режиссера «Крепкого орешка», который рассказывает о миллиардере Томасе Крауне, который похищает из крупного музея картину Моне стоимостью в 100 миллионов долларов. Следователь страховой компании Кэтрин Бэннинг пускается по его следам, чтобы поймать преступника…

Кадр из фильма "Афера Томаса Крауна"

«Порочная страсть» (2012)

Ричард Гир в триллере об экономическом и моральном крахе, который рассказывает об аферисте Роберте Миллере. Он привык к тому, что в его постелях его ждут жена и любовница, а огромные деньги делаются буквально из воздуха. Но дутый бизнес не может держаться долго. Почуяв провал, он стремится продать хедж-фонд крупному банку, прежде чем раскроются его махинации.

Кадр из фильма "Порочная страсть"

«Лучшее предложение» (2013)

Джеффри Раш в хитроумном искусствоведческом триллере об известном аукционисте Вергилии Олдмане, который со своим партнером на глазах у всего мира проворачивает хитроумные аферы, обманывая как продавцов, так и покупателей. Однажды таинственная женщина просит его продать антиквариат его семьи, при этом отказываясь встретиться с Олдманом лично…

Кадр из фильма "Лучшее предложение"

«Волк с Уолл-Стрит» (2013)

Леонардо ДиКаприо и Джона Хилл в комедийной драме Мартина Скорсезе о начинающем брокере Джордане Белфорте, который вскоре открывает собственную фирму и становится важным звеном в инвестиционном мире Нью-Йорка. В свободное от работы время он прожигает жизнь: перемещается с одной вечеринки на другую, заводит короткие романы и употребляет запрещенные вещества. Правда, однажды наступает момент, когда быстрым обогащением Белфорта начинает интересоваться агент ФБР

Кадр из фильма "Волк с Уолл-Стрит"

«Клуб бунтарей» (2014)

Атмосферная драма с Сэмом Клафлином, Максом Айронсом и Дугласом Бутом о двух первокурсниках из аристократических кругов, которые начинают учебу в Оксфордском университете. Жизнь молодых людей меняется, когда они вступают в тайное закрытое общество, куда приглашают лишь избранных. В скором времени парни на собственном опыте узнают, как один вечер может навсегда изменить курс всей жизни.

Кадр из фильма "Клуб бунтарей"

«Все деньги мира» (2017)

Реальная история одного из самых громких скандалов XX века: преступники похищают внука богатейшего человека мира Жана Пола Гетти. Ко всеобщему шоку он отказывается платить выкуп. Время истекает, требования похитителей становятся жестче, и единственной надеждой на спасение подростка становится Флетчер Чейс — сотрудник службы безопасности самого Гетти.

Кадр из фильма "Все деньги мира"
Фильмы,Порочная страсть,Талантливый мистер Рипли,Лучшее предложение,Все деньги мира,Крепкий орешек,Волк с Уолл-стрит,Томас Краун,Роберт Миллер,Сэм Клафлин,Джеффри Раш,Дуглас Бут,Макс Айронс,Гвинет Пэлтроу,Мэтт Дэймон,Мартин Скорсезе,Джуд Лоу,Ричард Гир,Леонардо ДиКаприо,ФБР,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители