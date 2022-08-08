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35 минут назад

Новый фильм Тома Круза обогнал "Титаник" в списке самых кассовых проектов в истории США

Газета.Ruиещё 4

Боевик «Топ Ган: Мэверик» обогнал драму «Титаник» в списке самых кассовых фильмов американского проката. На данный момент новый проект Тома Круза занимает в рейтинге седьмое место, выручив на внутреннем рынке $662 млн. Об этом сообщает Variety.

"Топ Ган: Мэверик" обогнал "Титаник" и стал самым кассовым
Фото: Газета.RuГазета.Ru

При этом в списке самых кассовых фильмов мирового проката «Топ Ган: Мэверик» пока что идет на 13-й строчке с результатом в $1,35 млрд. Заявленный бюджет проекта — $140 млн. Премьера боевика состоялась в конце мая.

Кроме того, «Топ Ган: Мэверик» является самым кассовым фильмом в карьере Тома Круза.

Фильмы,Титаник,Том Круз,
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