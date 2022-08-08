"Топ Ган: Мэверик" обогнал "Титаник" и стал самым кассовым

Боевик «Топ Ган: Мэверик» обогнал драму «Титаник» в списке самых кассовых фильмов американского проката. На данный момент новый проект Тома Круза занимает в рейтинге седьмое место, выручив на внутреннем рынке $662 млн. Об этом сообщает Variety.

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При этом в списке самых кассовых фильмов мирового проката «Топ Ган: Мэверик» пока что идет на 13-й строчке с результатом в $1,35 млрд. Заявленный бюджет проекта — $140 млн. Премьера боевика состоялась в конце мая.