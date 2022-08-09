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30 минут назад

Питер Джексон собирался использовать гипноз, чтобы забыть работу над «Властелином колец»

runews24.ru

По словам режиссёра, он хотел бы посмотреть свою трилогию как зритель, а не автор. Для этого он «всерьёз рассматривал возможность» использования гипноза.

Питер Джексон хотел использовать гипноз, чтобы забыть работу над «Властелином колец»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Об этом Питер Джексон рассказал в подкасте The Hollywood Reporter. Режиссёр добавил, что он считал себя несчастным человеком, когда снимал фильмы по «Властелину колец». Джексон отметил, что он не увидел их как неожиданные проекты.

Он бы хотел воспользоваться гипнозом, чтобы забыть о работе над картинами «за последние шесть или семь лет», чтобы «наслаждаться ими».

Питер Джексон даже говорил об этом с британским гипнотизёром Дерреном Брауном. Тот сообщил, что он действительно может так сделать.

Ранее опубликовали новые фотографии персонажей из сериала «Властелин колец: Кольца власти». Его премьера назначена на 2 сентября 2022 года в сервисе Amazon Prime.

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