7 захватывающих мультфильмов, основанных на детских книгах

Этот праздник настал. 9 августа отмечают Всемирный день книголюбов. И поскольку произведений с каждым днём становится всё больше, да и анимационных историй тоже, Тлум.Ру решил сосредоточиться на месте переплетения двух миров.Рассказываем о 7 мультфильмах, в основу которых положены детские книги. Да, вы могли этого не подозревать, оказывается, любимых персонажей можно узнать с другой стороны, более детальной и местами даже правдивее, чем вам казалось.

Фото: tlum.ru tlum.ru

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У студии DreamWorks найдётся достаточное количество проектов, чтобы любой зрители убедился — там сценаристы и боссы ценят книги. Американский писатель Уильям Джойс создал настоящую серию книг, в них он методично раскрывает жизнь сказочных персонажей: Ник Северянин, Пасхальный кролик, Зубная фея, Песочный человек и Лунный малыш. Кстати, на основе произведения «Листовики и добрый смелые жуки» вышел мультфильм «Эпик», так что Джойса как автора вполне ценят.

Харизматичный британский сказочник Роальд Даль оставил после себя значительный литературный след. Его сказки пестрят крутыми поворотами и неожиданными фразами, персонажи запоминаются с первых строчек. И рассказ «Изумительный мистер Лис» не стал исключением. Дополнительными бонусами, мотивирующими прочитать историю, считаем stop-motion исполнение мультфильма и, конечно, режиссёра — Уэса Андерсона.

На Землю является гигантский Железный человек, он несокрушим и жесток. Но стоит появиться ужасному монстру — тоже из космоса, — как антигерой меняет взгляды на мир и становится защитником человечества. Книга и мультфильм здесь, увы, могут принести разные эмоции по итогу; экранизация никогда не подразумевает детальный перенос описанных в автором событий на экран для зрителя — подготовленного или нет.

История о девчушке Огонёк, готовой что в огонь, что в медные трубы — лишь бы спасти своего друга, — основана на сказке «Огниво» Ханса Кристиана Андерсена. Можно сказать, что это одно из самых «детских» произведений писателя. Почти никто сильно не страдает. Хотя историю о захвате алчностью и жадностю человеческого сердца не делает легче даже анимационное представление.

№ 5: «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек»

Мультфильм о том, куда могут довести неуёмные гастрономические пристрастия, основан на одноимённо книге супругов Баррет — Джуди и Рона; жена написала, муж иллюстрировал издание. Истории различаются, по книге на остров главного героя три раза в день, как по расписанию, обрушиваются съедобные осадки. В мультфильме, как вы знаете, до подобного нововведения додумывается изобретатель Флинт. Что точно сходится — рано или поздно персонажам приходится придумывать, как выпутаться из ставшей опасной ситуации и вернуть всё на круги своя.

№ 6: «Полёт драконов»

Вот вы ждёте, что мы опять скажем, от какой же книги отталкивались создатели мультфильма. Верно? Ладно, не зря она в нашем смысле. Но с одной оговоркой — книг две. Первая одноимённая авторства Питера Дикинсона, а вторая «Джон и Дракон» от Гордона Диксона. Опять-таки, напоминаем — никакая из экранизаций не может подразумевать детальное следование сюжетам оригинала. Где-то взяли одно, где-то другое. По итогу вышла замечательная сказка, правда, рисовка у неё для современных детей, пожалуй, не в моде.