Третью часть «Соника в кино» выпустят в один день с «Аватаром 3»

Стала известна дата выхода третьей части «Соника в кино». По информации издания Deadline, лента выйдет 20 декабря 2024 года. В этот же день собираются выпустить триквел «Аватара».

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Почему Paramount Pictures решила выпустить свой фильм в один день с картиной Джеймса Кэмерона, неизвестно. Вполне вероятно, что одну из лент перенесут, чтобы не составлять конкуренцию другой. Также изменилась дата выхода анимационного мюзикла о Смурфиках. Изначально проект должен был выйти 20 декабря 2024 года, но теперь он выйдет 14 февраля 2025 года.