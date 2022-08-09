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2 часа назад

Третью часть «Соника в кино» выпустят в один день с «Аватаром 3»

Чемпионат.com

Стала известна дата выхода третьей части «Соника в кино». По информации издания Deadline, лента выйдет 20 декабря 2024 года. В этот же день собираются выпустить триквел «Аватара».

Третью часть «Соника в кино» выпустят в один день с «Аватаром 3»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Почему Paramount Pictures решила выпустить свой фильм в один день с картиной Джеймса Кэмерона, неизвестно. Вполне вероятно, что одну из лент перенесут, чтобы не составлять конкуренцию другой. Также изменилась дата выхода анимационного мюзикла о Смурфиках. Изначально проект должен был выйти 20 декабря 2024 года, но теперь он выйдет 14 февраля 2025 года.

Первая часть «Соника в кино» вышла в 2020 году, а продолжение появилось в 2022-м. Сюжет третьей части неизвестен, но можно с уверенностью утверждать, что в ленте точно появятся все ключевые персонажи.

Фильмы,Аватар,Джеймс Кэмерон,
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