Дата выхода фильма «Соник 3» подтверждена

Paramount и Sega подтвердили дату выхода третьего фильма о Сонике. Согласно сообщению с официального аккаунта Sonic movie в Твиттере, Соник 3 выйдет в кинотеатрах 20 декабря 2024 года.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Объявление сопровождалось GIF-изображением Соника, Тейлза и Наклза, подразумевая, что все трое вернутся в сиквеле «Соник 3». Хотя сюжет третьего фильма еще не раскрыт, в нем, скорее всего, будет задействован еж Шэдоу, который появляется во время сцены после титров в конце фильма «Соник 2».