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1 час назад

Дата выхода фильма «Соник 3» подтверждена

ITZine.ru

Paramount и Sega подтвердили дату выхода третьего фильма о Сонике. Согласно сообщению с официального аккаунта Sonic movie в Твиттере, Соник 3 выйдет в кинотеатрах 20 декабря 2024 года.

Дата выхода фильма «Соник 3» подтверждена
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Объявление сопровождалось GIF-изображением Соника, Тейлза и Наклза, подразумевая, что все трое вернутся в сиквеле «Соник 3». Хотя сюжет третьего фильма еще не раскрыт, в нем, скорее всего, будет задействован еж Шэдоу, который появляется во время сцены после титров в конце фильма «Соник 2».

Вторая часть собрала более 400 миллионов долларов менее чем за три месяца. Сиквел в прямом эфире, созданный совместно Sega и Paramount Pictures, дебютировал на некоторых рынках 30 марта и в настоящее время является четвертой по величине кассовой адаптацией видеоигр всех времен, едва опережая фильм Sony Uncharted.

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