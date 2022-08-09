Дата выхода фильма «Соник 3» подтверждена

Paramount и Sega подтвердили дату выхода третьего фильма о Сонике. Согласно сообщению с официального аккаунта Sonic movie в Твиттере, Соник 3 выйдет в кинотеатрах 20 декабря 2024 года.
Объявление сопровождалось GIF-изображением Соника, Тейлза и Наклза, подразумевая, что все трое вернутся в сиквеле «Соник 3». Хотя сюжет третьего фильма еще не раскрыт, в нем, скорее всего, будет задействован еж Шэдоу, который появляется во время сцены после титров в конце фильма «Соник 2».
Вторая часть собрала более 400 миллионов долларов менее чем за три месяца. Сиквел в прямом эфире, созданный совместно Sega и Paramount Pictures, дебютировал на некоторых рынках 30 марта и в настоящее время является четвертой по величине кассовой адаптацией видеоигр всех времен, едва опережая фильм Sony Uncharted.