Завершились съемки детского фильма «Озеро времени»

В Дзержинске завершились съемки детской приключенческой комедии «Озеро времени» от кинокомпании «АДЕОН». Режиссером фильма стала Анастасия Кумани. Об этом сообщила администрация города. Среди актеров фильма есть заслуженный артист России Владимир Долинский, актер кино и театра Виктор Балабанов, актер Константин Шелягин и актриса Татьяна Шулаева («Папы»).
Съемочная группа приехала в Нижегородскую область 30 июня. До 8 августа она снимала сцены на территории Святого озера, загородного комплекса «Ранчо 636», а также в Володарском районе.
«В процессе поиска локаций для съемки фильма мы объездили много городов в нескольких регионах России. И нашли то, что нужно, у вас, в Дзержинске. Здесь очень живописные пейзажи, замечательное озеро Святое, много соснового леса. Очень рада за наших детей: они не только постигают актерскую профессию и учатся у старших коллег, но и проводят много времени на свежем воздухе в таких красивых местах. Благодарю за теплый прием и за помощь в организации съемок!»
– сказала продюсер фильма Елена Чернецкая.
По сюжету, четверо десятилетних солистов детского танцевального клуба сбегают из тренировочного лагеря и оказываются в лесу. Там ребята знакомятся с необычной девочкой, которая уговаривает их искупаться в озере, якобы забирающем у людей лишнее время. Подростки соглашаются, а после – выходят выходят на берег уже пенсионерами.
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