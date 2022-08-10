Завершились съемки детского фильма «Озеро времени»

«В процессе поиска локаций для съемки фильма мы объездили много городов в нескольких регионах России. И нашли то, что нужно, у вас, в Дзержинске. Здесь очень живописные пейзажи, замечательное озеро Святое, много соснового леса. Очень рада за наших детей: они не только постигают актерскую профессию и учатся у старших коллег, но и проводят много времени на свежем воздухе в таких красивых местах. Благодарю за теплый прием и за помощь в организации съемок!»