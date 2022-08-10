Что использовали в «Вышке» для замены ругательств на обычные слова

Речь актёров в «Вышке» отредактировали с помощью «дипфейков» – технологии, основанной на искусственном интеллекте. Об этом пишет Variety.
Авторы триллера заменили более 30 фраз, среди которых были ругательства. По словам режиссёра «Вышки» Скотта Манна, они не могли позволить себе переснять фильм из-за нехватки ресурсов и времени.
«Дипфейки» создала лондонская компания Flawless. На корректуру ушло две недели. После этого Lionsgate согласилась выпустить «Вышку» в прокат.
Фильм попал в классификацию «PG-13». Теперь его смогут посмотреть зрители, не достигшие 13 лет в сопровождении взрослых. В России возрастной рейтинг у триллера 16+.
В кинокартине рассказывается о двух девушках, которые забрались на радиовышку, где развеяли прах мужа одной из них. Он погиб при занятиях скалолазанием.
Однако героини застряли наверху. Роли в фильме исполнили Вирджиния Гарднер и Грейс Каролин Карри.
Премьера «Вышки» состоится в кинотеатрах 11 августа.