Что использовали в «Вышке» для замены ругательств на обычные слова

Речь актёров в «Вышке» отредактировали с помощью «дипфейков» – технологии, основанной на искусственном интеллекте. Об этом пишет Variety.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Авторы триллера заменили более 30 фраз, среди которых были ругательства. По словам режиссёра «Вышки» Скотта Манна, они не могли позволить себе переснять фильм из-за нехватки ресурсов и времени.

«Дипфейки» создала лондонская компания Flawless. На корректуру ушло две недели. После этого Lionsgate согласилась выпустить «Вышку» в прокат.

Фильм попал в классификацию «PG-13». Теперь его смогут посмотреть зрители, не достигшие 13 лет в сопровождении взрослых. В России возрастной рейтинг у триллера 16+.

В кинокартине рассказывается о двух девушках, которые забрались на радиовышку, где развеяли прах мужа одной из них. Он погиб при занятиях скалолазанием.

Однако героини застряли наверху. Роли в фильме исполнили Вирджиния Гарднер и Грейс Каролин Карри.