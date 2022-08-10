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2 часа назад

В фильме «Вышка» использовали «дипфейки» для замены ругательств актёров на обычные слова

runews24.ru

Речь актёров в «Вышке» отредактировали с помощью «дипфейков» – технологии, основанной на искусственном интеллекте. Об этом пишет Variety.

Что использовали в «Вышке» для замены ругательств на обычные слова
Фото: runews24.rurunews24.ru

Авторы триллера заменили более 30 фраз, среди которых были ругательства. По словам режиссёра «Вышки» Скотта Манна, они не могли позволить себе переснять фильм из-за нехватки ресурсов и времени.

«Дипфейки» создала лондонская компания Flawless. На корректуру ушло две недели. После этого Lionsgate согласилась выпустить «Вышку» в прокат.

Фильм попал в классификацию «PG-13». Теперь его смогут посмотреть зрители, не достигшие 13 лет в сопровождении взрослых. В России возрастной рейтинг у триллера 16+.

В кинокартине рассказывается о двух девушках, которые забрались на радиовышку, где развеяли прах мужа одной из них. Он погиб при занятиях скалолазанием.

Однако героини застряли наверху. Роли в фильме исполнили Вирджиния Гарднер и Грейс Каролин Карри.

Премьера «Вышки» состоится в кинотеатрах 11 августа.

Фильмы,Скотт Манн,
18+
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