Сильные духом: 5 фильмов про смелых женщин

Активистки, шпионки, невероятно сильные со всех сторон героини — спектр женских образов в кино сегодня как никогда широк. Вместе с онлайн-кинотеатром KION мы составили подборку из пяти российских и зарубежных фильмов о сильных женщинах, которые ломают стереотипы о том, какой должна быть героиня.

Фото: Eva.ru Eva.ru

«Одна»

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Фильм с театральной актрисой Надеждой Калегановой в главной роли стал одним из самых кассовых в российском прокате этого лета. «Одна» — это напряженный триллер, в основу которого легла реальная история советской девушки Ларисы Савицкой. За полчаса до посадки самолет, в котором она летела со своим супругом, столкнулся с другим судном и развалился на куски. Из всего самолета только Ларисе суждено было выжить и продолжить мужественно бороться за свою жизнь в непроходимой тайге, ожидая спасения.

«Дикая»

Еще один российский фильм рассказывает о выживании в диких условиях в комедийном ключе. В роли гламурной модели, заброшенной в далекую Якутию — Таисия Вилкова. Мечтающая о покорении Москвы красотка Алена знакомится с парнем, который приглашает ее полететь в Ниццу. Но по стечению обстоятельств Алена оказывается в дикой якутской тайге, и не с кавалером, а совсем одна. Связи и провизии у нее нет, как нет и навыков спартанской жизни, но Алена, имея в сумочке только пилку и помаду, не отчаивается.

«Взрывная блондинка»

Боевик с Шарлиз Терон в роли шпионки Лоррейн перенесет зрителей во времена ГДР и ФРГ. Грубо говоря, Лоррейн — это Джеймс Бонд в красивой женской одежде. Лоррейн обладает холодным умом и навыками борьбы, в первую очередь ее интересуют рабочие задачи, а потом уже любовь, без которой в фильме не обойдется. В холодном Берлине, в который Лоррейн приезжает накануне падения стены, ей предстоит раскрыть тайну погибшего коллеги и выяснить, кто из агентов работал недобросовестно.

«Куда ты пропала, Бернадетт»

В фильмах американского режиссера Ричарда Линклейтера женские образы всегда объемные, не исключение и героиня Кейт Бланшетт в одной из его последних лент. Бернадетт работала архитектором, но мечты стать оригинальным и ни на кого не похожим профи она оставила ради счастья своей семьи. Теперь она живет в особняке Сиэттла и худо-бедно ухаживает за ним, готовит обеды мужу и детям, общается с соседками-мамочками и в один день просто исчезает. Отправляясь на поиски, родня Бернадетт с каждым этапом понимает, какой на самом деле сильной женщиной была их жена и мать.

«Эрин Брокович»