Режиссер «Воланда» выразил сомнения в выходе фильма

Никто из прокатчиков не взял фильм к себе. Об этом сказано в материале The New York Times о российском кино и Кирилле Серебренникове.

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По словам Михаила Локшина, теперь он и его проект подвергаются «некоторой цензуре в России». При этом фильм не могут показать и за рубежом, так как он снят на родине. Режиссёр отметил, что он попал в «сумасшедшую ситуацию».

Напомним, ранее Локшин говорил о том, что «Воланд» не выйдет в прокат 1 января 2023 года, как планировалось, так как съёмки ещё не закончены. Премьеру собирались перенести на май следующего года.