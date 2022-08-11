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36 минут назад

Режиссёр «Воланда» выразил сомнения в выходе фильма из-за нехватки денег на спецэффекты

runews24.ruиещё 2

Никто из прокатчиков не взял фильм к себе. Об этом сказано в материале The New York Times о российском кино и Кирилле Серебренникове.

Режиссер «Воланда» выразил сомнения в выходе фильма
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам Михаила Локшина, теперь он и его проект подвергаются «некоторой цензуре в России». При этом фильм не могут показать и за рубежом, так как он снят на родине. Режиссёр отметил, что он попал в «сумасшедшую ситуацию».

Напомним, ранее Локшин говорил о том, что «Воланд» не выйдет в прокат 1 января 2023 года, как планировалось, так как съёмки ещё не закончены. Премьеру собирались перенести на май следующего года.

Общий бюджет фильма по роману «Мастер и Маргарита» сейчас составляет 15 миллионов долларов.

Фильмы,Михаил Локшин,Кирилл Серебренников,
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