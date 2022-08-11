Про путешествующих на лонгбордах красноярцев снимают фильм

Отметим, что молодые люди в течение 10 лет занимаются производством лонгбордов и в какой-то момент они захотели проехать на них по краю, Туве и Хакасии. За один месяц красноярцы проедут 1,1 тысячу км на досках. В настоящее время они проехали уже более половины пути.