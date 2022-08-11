«Джон Уик 4» станет самым длинным фильмом во франшизе

Режиссёр франшизы «Джон Уик» Чад Стахелски недавно пообщался с журналистом издания Collider. Он рассказал, что четвёртая часть станет самой длинной среди всех остальных картин.

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По словам постановщика, картина действительно будет самой продолжительной, но не намного. К тому же сейчас идут финальные штрихи для приготовления финальной версии ленты.

Он длиннее, чем три других фильма, но не намного. Мы находимся на последнем этапе разработки, затем будем делать VFX и музыку. Кстати, музыка, которая есть на данный момент, нам нравится. Фильм, по сути, закончен, но нам нужно ещё пару недель.