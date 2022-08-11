Как советский фильм предсказал появление братков и лихие 90-е

Сценарий фильма «Обвиняется любовь» (1986 г.) основан на реальных событиях. В ленте повествуется трагический уход молодого футболиста Григория Пасичного, погибшего в 1983 году. Тогда же режиссер и сценарист Константин Ершов вместе с коллегой Рамизом Фаталиевым приступили к написанию сюжета. Ершов планировал сам снимать киноленту, но скончался раньше, поэтому режиссером стал Александр Итыгилов.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Действие картины разворачивается на свадебном торжестве. На первый план выходят несколько героев: товарищ жениха, деятельный отец, футболист Витя Максаков, тамада и главный злодей – бандит Филя со своими пособниками, которые и стали виновниками трагедии, развернувшейся в самый счастливый день молодоженов.

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На характерные роли режиссер Александр Итыгилов пригласил самых именитых актеров того времени. Отца жениха сыграл Лев Борисов, дядей жениха выступил Сергей Никоненко, тамадой был Александр Адабашьян, почетным гостем стал Виктор Павлов. Николай Гринько появился в картине в качестве школьного учителя жениха и его друзей. Алексей Серебряков исполнил роль друга жениха, еще одного футболиста. Головореза Фалю сыграл Борис Галкин и это стало его первой столь вызывающей отрицательной ролью.

Роковой женщиной, невольно спровоцировавшей конфликт, стала супруга режиссера Ольга Матешко. Невесту сыграла Надежда Смирнова, а подругу погибшего – Елена Шилкина.

Главная трагичная партия умершего футболиста Виктора досталась молодому литовскому артисту Таурасу Чижасу. Режиссер фактически дал центральную роль неопытному в киносъемках актеру, познакомив его со зрителями. Для Таураса это был знаковый дебют в карьере.

Интересно, что на экране бандит Фаля кажется немногим старше своих приятелей Брынзы и Флакона. Но в реальности Борису Галкину на момент съемок было уже сорок лет. При просмотре фильма возникает много вопросов к герою. Зачем хулиган с компанией пришел на свадьбу малознакомых людей? Для чего искал конфликта? И главное – зачем на глазах десятков людей он пырнул ножом Виктора, который просто пытался всех успокоить и не нападал? Ответы остаются на обдумывание публики.

Еще одним знаковым персонажем стал ведущий расследование журналист, который все время находится за кадром и только комментирует происходящее на экране. Эту роль озвучил Лев Дуров. Голос судит свадьбу, точнее равнодушие, трусость, бездуховность и рьяное желание пустить пыль в глаза во что бы то ни стало. Человек за кадром спрашивает то одного, то другого гостя о случившемся и показывает, как на почве низших желаний произрастают чудовищные побеги вражды и ненависти, жестокости и цинизма.

Фильм стал олицетворением наступающего нового времени. Предвидя перестройку, в ленте показаны развязные, сорящие деньгами, бандиты, которые скоро станут братками. Свадьба проходит с подпольным алкоголем, достающим из-под стола. На торжестве присутствуют случайные гости и, конечно, не обходится без разборок «пацанов» из разных районов.

Все происходит за несколько часов в ресторанном зале. На торжестве собрались разные личности, которых объединяет желание вкусно поесть, залиться спиртным, поучаствовать в конкурсах нанятого тамады и потанцевать. И вроде есть персонажи, которые способны придать застолью теплоту и человечность, но на первый план выходят инстинкты пьяных людей, в которых пробудился дух разрушения, агрессивность и лидерство.

Зритель наблюдает, как в зале назревает нечто трагическое. Тревожное ожидание удерживает у экрана. И как итог, дикая, пугающая энергия зла все же выплескивается, лишая жизни одного из героев.