Леди Гага получит 10 млн долларов за роль Харли Квинн

Американская певица Леди Гага получит 10 млн долларов за участие в фильме «Джокер 2: Безумие на двоих» — она сыграет роль роковой малышки с битой Харли Квинн.

Фото: Слово и дело Слово и дело

Самого Джокера как и в предыдущем фильме 2019 года сыграет голливудский киноактер Хоакин Феникс, чей гонорар за участие в проекте будет в два раза больше, чем у поп-дивы, пишет Super.ru.

После удачи предыдущего эпизода легендарной франшизы про харизматичного антигероя бюджет сиквела утроили до 150 млн долларов США по сравнению со стоимостью первой ленты.