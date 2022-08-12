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2 часа назад

Леди Гага получит 10 млн долларов за роль Харли Квинн в сиквеле «Джокера»

Слово и Дело

Американская певица Леди Гага получит 10 млн долларов за участие в фильме «Джокер 2: Безумие на двоих» — она сыграет роль роковой малышки с битой Харли Квинн.

Леди Гага получит 10 млн долларов за роль Харли Квинн
Фото: Слово и делоСлово и дело

Самого Джокера как и в предыдущем фильме 2019 года сыграет голливудский киноактер Хоакин Феникс, чей гонорар за участие в проекте будет в два раза больше, чем у поп-дивы, пишет Super.ru.

После удачи предыдущего эпизода легендарной франшизы про харизматичного антигероя бюджет сиквела утроили до 150 млн долларов США по сравнению со стоимостью первой ленты.

По сюжету картина будет напоминать оскароносную драму «Звезда родилась», где Леди Гага тоже исполнила одну из главных ролей.

Фильмы,Звезда родилась,Хоакин Феникс,Стефани Джерманотта,
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