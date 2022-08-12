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30 минут назад

Бюджет второго «Джокера» будет в три раза больше первого

Inc-Newsиещё 2

Второй фильм во франшизе «Джокера» получит большой бюджет, несмотря на недавно сделанное Warner Bros. списание налоговых вычетов. По информации Variety, сиквел «Джокер: Безумие на двоих» обойдётся студии в три раза дороже, чем оригинальная картина стоимостью $55 миллионов.

Бюджет второго «Джокера» будет в три раза больше первого
Фото: inc-newsinc-news

Исполнитель роли Джокера Хоакин Феникс так же, как и режиссёр Тодд Филлипс, получит за работу впечатляющие $20 миллионов. Тогда как партнёрша Феникса по проекту Леди Гага, утверждённая на роль Харви Квинн, заработает $10 миллионов. С учётом музыкальной составляющей сиквела, его бюджет может вырасти до $150 миллионов, отмечает издание. И это огромная сумма, учитывая недавние затраты на «Бэтгёрл», который решено было не выпускать в прокат.

В настоящее время второй «Джокер» - единственный проект DC, который Warner Bros. решила довести до конца, то есть, до широкого экрана. Его премьера запланирована на октябрь 2024-го года.

Фильмы,Тодд Филлипс,Стефани Джерманотта,
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