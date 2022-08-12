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1 час назад

Боссы WB до сих пор не одобрили «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном

Чемпионат.com

По данным Variety, с продолжением «Бэтмена» с Робертом Паттинсон не всё так гладко. Несмотря на анонс второй части от самой WB в конце апреля, студия ещё официально не одобрила производство сиквела. Прямо сейчас Мэтт Ривз пишет сценарий, однако всё может обернуться не так, как он думает.

Боссы WB до сих пор не одобрили «Бэтмена 2» с Паттинсоном
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Дело в новых владельцах Warner Bros. — Дэвид Заслав, судя по всему, до сих пор не одобрил создание «Бэтмена 2». Видимо Ривз не сомневается в будущем проекте, ведь его картина с Робертом Паттинсоном собрала в мировом прокате около $ 770 млн и пришлась по душе зрителям и прессе.

Однако, как отмечают в Variety, до выхода «Бэтмена 2» в прокат ещё как минимум несколько лет. Авторам необходимо дописать сценарий, организовать съёмки, а затем лента проведёт месяцы в режиме постпроизводства. Судя по всему, премьера продолжения состоится не раньше 2024 года.

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