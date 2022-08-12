Боссы WB до сих пор не одобрили «Бэтмена 2» с Паттинсоном

По данным Variety, с продолжением «Бэтмена» с Робертом Паттинсон не всё так гладко. Несмотря на анонс второй части от самой WB в конце апреля, студия ещё официально не одобрила производство сиквела. Прямо сейчас Мэтт Ривз пишет сценарий, однако всё может обернуться не так, как он думает.

Дело в новых владельцах Warner Bros. — Дэвид Заслав, судя по всему, до сих пор не одобрил создание «Бэтмена 2». Видимо Ривз не сомневается в будущем проекте, ведь его картина с Робертом Паттинсоном собрала в мировом прокате около $ 770 млн и пришлась по душе зрителям и прессе.