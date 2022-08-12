Реванш! Депп предстал в образе Людовика XV для нового фильма

После скандальных обвинений в домашнем насилии от бывшей жены Джонни Деппу был закрыт путь в кинематограф. Голливудского актёра исключили из двух самых успешных кинофраншиз последних лет — «Пиратов Карибского моря» и «Фантастических тварей». Однако после недавней победы в суде над Эмбер Хёрд, он возвращается на экраны с новой ролью! Будущий образ будет поистине королевским, ведь Джонни сыграет правителя Франции Людовика XV в исторической драме «Жанна Дюбарри».

Фото: Mainstyle Mainstyle

Режиссёрское кресло заняла красотка Майвенн Ле Беско, и кроме того, она играет главную роль или любовницу короля. Сюжет проследит её социальное восхождение из рабочего класса в постель самого монарха, ведь в итоге Жанна переезжает в Версаль, где присутствие девушки, конечно же, вызывает скандал при дворе. На первом снимке со съёмочной площадки Депп показал свой выдающийся профиль — с завязанными глазами, в белом парике и шляпе с плюмажем, подобающим представителю XVIII века.

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В отличие от своего внука и преемника Людовика XVI, который был свергнут и в конце концов казнён во время Французской революции, Людовик XV был известен всему миру как «любимый». Он был королём Франции почти 60 лет, причём продолжительность его правления превышала только срок правления его предшественника Людовика XIV. Однако историки критикуют короля за катастрофические войны и экономическую политику, а многие из унаследованных проблем привели к революции. Людовику предоставили выбор из 99 европейских принцесс для выбора «той самой» невесты и он остановился на дочери свергнутого польского короля Станислава I. У короля и королевы Марии родилось аж 10 детей — восемь девочек и два мальчика, но только один из мальчиков дожил до совершеннолетия, хотя и не до королевского звания.