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14 минут назад

Топ-5 самых страшных фильмов ужасов: исследование ученых

Мира Маркина

Проект «Наука страха» выяснил, какие хорроры леденят кровь и больше всего пугают зрителей. Какие фильмы вошли в рейтинг, читайте в материале «Рамблера».

Топ-5 самых страшных фильмов ужасов: исследование ученых
Фото: Кадр из фильма "Заклятие" Кадр из фильма "Заклятие"

«Синистер»

Автор детективов с семьей переезжает в небольшой городок и селится в доме, где год назад развернулась леденящая душу трагедия — были убиты все жильцы. Писатель случайно находит видеозаписи, которые являются ключом к тайне преступления. Но ничто не дается даром: в доме начинают происходить жуткие вещи, и теперь под угрозой оказывается жизнь его близких.

Кадр из фильма "Синистер"

«Астрал»

Джош и Рене переезжают с детьми в новый дом, но там начинаются странные события: перемещаются предметы, в детской звучат странные звуки… А через некоторое время их десятилетний сын впадает в кому, и врачи не могут ему помочь… Вскоре выясняется, что мальчик в бессознательном состоянии связан с паранормальным миром.

Кадр из фильма "Астрал"

«Заклятие»

Эд и Лоррейн Уоррены — детективы, которые расследуют паранормальные дела. Однажды к ним обращается семья, страдающая от злого духа. Уоррены, вынужденные сражаться с могущественной демонической сущностью, сталкиваются с самым пугающим случаем в своей жизни.

Кадр из фильма "Заклятие"

«Реинкарнация»

Дебют-прорыв хоррормейкера Ари Астера, по сюжету которого после смерти матери в ранее спокойном доме Энни начинает твориться нечто необъяснимое. Теперь под угрозой жизнь ее близких, и с каждым днём открываются новые ужасающие секреты семьи.

Кадр из фильма "Реинкарнация"

«Паранормальное явление»

Молодая пара проживает в доме, который, как они подозревают, посещается некой злой силой. Чтобы зафиксировать паранормальную активность, они настраивают видеокамеру, чтобы записать свидетельство существования этой силы, появляющейся исключительно ночью, когда они спят. Тут-то и начинается самое страшное...

Кадр из фильма "Паранормальное явление"
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