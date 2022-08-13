Фильм "Правило 34" получил гран-при фестиваля в Локарно

В международном конкурсе фестиваля участвовали 17 фильмов. Зрители и пресса в Локарно тепло встретили новую ленту классика российского кинематографа Александра Сокурова "Сказка", мировая премьера которой состоялась 6 августа. Этот фильм поднимает непростые вопросы, связанные с ролью личности в истории и ответственностью политических лидеров перед согражданами. В черно-белой картине представлены "сконструированные" на основе кадров кинохроники с использованием средств анимации образы Сталина, Черчилля, Гитлера, Муссолини и Наполеона. Это своего рода ожившие призраки, собранные по воле некой сверхъестественной силы вместе не то в полуразрушенном замке, не то в гигантском гроте. Они общаются, спорят, излагают свои взгляды, размышляют о своем жизненном пути, о том, чего хотели и чего добились. Народные массы изображены в виде волнующегося серого моря, где едва различимы фигуры и почти не видны лица. Происходящее на экране завораживает реалистичностью образов главных действующих лиц, одновременно жестко погружая зрителя в трагедию людей, погибших во время войны и вследствие репрессий.