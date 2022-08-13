Фильм "Правило 34" получил гран-при фестиваля в Локарно

ЖЕНЕВА, 13 августа. /ТАСС/. Фильм "Правило 34" бразильского режиссера Джулии Мурат удостоен главного приза фестиваля в Локарно - "Золотого Леопарда". Решение жюри было оглашено в субботу на торжественной церемонии, транслировавшейся онлайн на сайте киносмотра.
Regra 34 - кинолента производства Бразилии и Франции. Главная героиня фильма - студентка юридического факультета Симона - размышляет над тем, как противостоять насилию в Бразилии, прежде всего, с отношении женщин.
Приз за лучшую женскую роль получила коста-риканская актриса Даниэла Марин Наварро (фильм Валентины Маурель "Мне снятся электрические сны"). Награды за лучшую мужскую роль удостоен другой актер из Коста-Рики - Рейнальдо Амиен Гутьерес, снявшийся в том же фильме. Эта картина отмечена жюри также за лучшую режиссерскую работу.
В международном конкурсе фестиваля участвовали 17 фильмов. Зрители и пресса в Локарно тепло встретили новую ленту классика российского кинематографа Александра Сокурова "Сказка", мировая премьера которой состоялась 6 августа. Этот фильм поднимает непростые вопросы, связанные с ролью личности в истории и ответственностью политических лидеров перед согражданами. В черно-белой картине представлены "сконструированные" на основе кадров кинохроники с использованием средств анимации образы Сталина, Черчилля, Гитлера, Муссолини и Наполеона. Это своего рода ожившие призраки, собранные по воле некой сверхъестественной силы вместе не то в полуразрушенном замке, не то в гигантском гроте. Они общаются, спорят, излагают свои взгляды, размышляют о своем жизненном пути, о том, чего хотели и чего добились. Народные массы изображены в виде волнующегося серого моря, где едва различимы фигуры и почти не видны лица. Происходящее на экране завораживает реалистичностью образов главных действующих лиц, одновременно жестко погружая зрителя в трагедию людей, погибших во время войны и вследствие репрессий.
За 11 дней 75-го международного фестиваля в Локарно зрители увидели в общей сложности 226 фильмов из 113 стран.