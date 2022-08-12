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52 минуты назад

Warner Bros. потратит $ 150 млн на «Джокера 2» и работает над новым «Бэтменом»

Cq.ru

Издание Variety опубликовало большой материал о будущем киновселенной DC. Мы выыбрали для вас наиболее интересные детали, которые можно найти ниже.

Warner Bros. потратит $ 150 млн на «Джокера 2»
Фото: Cq.ruCq.ru

— В компании Warner Bros. сформирована команда, которая займется развитием DC на ближайшие 10 лет. Ориентир — киновселенная Marvel.

— Бюджет «Джокера: Безумие на двоих» — $ 150 млн. Большая часть суммы уйдет на «комплексные музыкальные сцены». По $ 20 млн получат режиссер Тодд Филлипс и Хоакин Феникс, а Леди Гаге заплатят $10 млн.

— В разработке находится сиквел «Бэтмена», но официально его еще не одобрили. В таком же положении «Чудо-женщина 3» и новый «Супермен».

— «Константина» также еще не отменили, как и шоу «Зеленый фонарь».

В статье отмечается, что сейчас в рядах Warner Bros. наблюдается переполох. После отмены «Бэтгерл» студию хотел покинуть Уолтер Хамада, который отвечает за развитие киновселенной, но его якобы убедили остаться до премьеры «Черного Адама».

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