Warner Bros. потратит $ 150 млн на «Джокера 2»

Издание Variety опубликовало большой материал о будущем киновселенной DC. Мы выыбрали для вас наиболее интересные детали, которые можно найти ниже.

Фото: Cq.ru Cq.ru

— В компании Warner Bros. сформирована команда, которая займется развитием DC на ближайшие 10 лет. Ориентир — киновселенная Marvel.

— Бюджет «Джокера: Безумие на двоих» — $ 150 млн. Большая часть суммы уйдет на «комплексные музыкальные сцены». По $ 20 млн получат режиссер Тодд Филлипс и Хоакин Феникс, а Леди Гаге заплатят $10 млн.

— В разработке находится сиквел «Бэтмена», но официально его еще не одобрили. В таком же положении «Чудо-женщина 3» и новый «Супермен».

— «Константина» также еще не отменили, как и шоу «Зеленый фонарь».