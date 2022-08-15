Фильм «Вышка» возглавил кинопрокат в России и СНГ на выходных

Триллер «Вышка», который является совместным проектом США и Великобритании, стал лидером проката в России и СНГ на минувших выходных. Лента, вышедшая на экраны 11 августа, собрала 27,3 миллиона рублей.
«Вышка» — это триллер Скотта Манна, рассказывающий о любительнице экстрима Бекки. После смерти мужа она решает больше не гнаться за адреналином. Однако героиня отправляется в последнее восхождение на радиомачту в компании подруги, чтобы развеять прах супруга. Женщинам придется побороться со стихией ради спасения.
Второе место в прокате России и СНГ по итогам выходных заняла лента «Дитя тьмы: Первая жертва» (сборы 18,7 миллиона рублей). Третьим стал отечественный фильм «Легенды Орленка» (14,8 миллиона рублей), сообщает портал kinobusiness.com.