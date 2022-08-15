5 малоизвестных фильмов со звездой «Голодных игр»

Лауреат премии «Оскар» Дженнифер Лоуренс отмечает день рождения — 15 августа ей исполняется 32 года. В честь праздника «Рамблер» собрал топ малоизвестных фильмов с участием актрисы.

Фото: Кадр из фильма "Серена" Кадр из фильма "Серена"

«Зимняя кость» (2010)

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В центре сюжета — 17-летняя Ри из неблагополучной семьи, которая еле-еле сводит концы с концами. Вскоре она узнает об исчезновении недавно освободившегося отца-наркоторговца, а местный шериф сообщает девушке, что если в ближайшее время тот не появится в суде и не заплатит взнос по закладной, то у нее и ее семьи отберут дом. Ри отправляется на поиски отца, который по слухам уже успел погибнуть…

Кадр из фильма "Зимняя кость"

«Серена» (2014)

Масштабная драма о временах Великой депрессии, которая рассказывает о красавице Серене, вышедшей замуж за успешного промышленника. Счастливая пара правит лесозаготовительной империей, и кажется, что нет ничего и никого, кто мог бы встать на их пути. Но тайны прошлого и ревность рвутся наружу, чтобы разрушить хрупкую идиллию…

Кадр из фильма "Серена"

«Джой» (2015)

Ироничный байопик об американской мечте с Дженнифер Лоуренс, который рассказывает о матери-одиночки из Нью-Йорка, ставшей основательницей бизнес-династии и ее главой. Она проектирует и создает инновационную самоотжимающуюся швабру, и это изобретение в корне меняет ее жизнь.

Кадр из фильма "Джой"

«Пассажиры» (2016)

Романтическая фантастика с Дженнифер Лоуренс и Крисом Праттом о космическом корабле с 5 000 пассажирами на борту, погруженными на время полета в искусственный сон. Он держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Но из-за сбоя системы двое пассажиров неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного путешествия 90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля…

Кадр из фильма "Пассажиры"

«Не смотрите наверх» (2021)

Астрономы открывают новую комету и, рассчитав ее траекторию, узнают, что через полгода она столкнется с Землей. Двое ученых с трудом добиваются аудиенции у президента США, но там к их предупреждению относятся с недоверием, тогда они выступают в популярной телепередаче, но большинство все равно не воспринимает угрозу всерьез.