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44 минуты назад

Брэд Питт убедил режиссера добавить в фильм "Быстрее пули" смешной унитаз

Газета.Ru

Актер Брэд Питт убедил режиссера Дэвида Литча добавить в сценарий фильма «Быстрее пули» «умный» унитаз, показавшийся ему смешным. Об этом сообщает USA Today.

Брэд Питт убедил добавить в фильм "Быстрее пули" смешной унитаз
Фото: Lewis Joly/APГазета.RuLewis Joly/APГазета.Ru

Питт, дублером которого во время опасных съемок долгие годы работал Литч, заявил, что умный унитаз на съемках просто необходим.

«Я сразу же позвонил в художественный отдел и попросил установить такой. Он радовался, обещал, что будет весело, предложил несколько шуток. Было круто. Классическая физическая комедия», — поделился режиссер.

Питт остался доволен тем, как обошлись с его задумкой.

«Все устроилось прекрасно. Фишка с водой в этих умных унитазах — настоящий подарок», — посмеялся актер.

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