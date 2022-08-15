Брэд Питт убедил добавить в фильм "Быстрее пули" смешной унитаз

Актер Брэд Питт убедил режиссера Дэвида Литча добавить в сценарий фильма «Быстрее пули» «умный» унитаз, показавшийся ему смешным. Об этом сообщает USA Today.
Питт, дублером которого во время опасных съемок долгие годы работал Литч, заявил, что умный унитаз на съемках просто необходим.
«Я сразу же позвонил в художественный отдел и попросил установить такой. Он радовался, обещал, что будет весело, предложил несколько шуток. Было круто. Классическая физическая комедия», — поделился режиссер.
Питт остался доволен тем, как обошлись с его задумкой.
«Все устроилось прекрасно. Фишка с водой в этих умных унитазах — настоящий подарок», — посмеялся актер.