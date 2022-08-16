«Дом дракона» HBO дебютирует в Лондоне и Амстердаме

«Дом дракона», долгожданный приквел «Игры престолов», дебютировал дважды в Европе. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

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15 августа вечером в центре Лондона Sky — давний партнер HBO в Великобритании — устроил «королевское шоу» с премьерой на Лестер-сквер, «масштаб которой не наблюдался со времен пандемии». Были задействованы два кинотеатра — Odeon Luxe и Cineworld — в центре площади был возведен замок (предположительно непостоянный), двери в который были открыты для представления каждого из ведущих актеров шоу.

На мероприятии присутствовал весь актерский состав. Отмечается, что большая часть «Дома дракона» была снята в Великобритании. Поклонники могли увидеть Мэтта Смита, Пэдди Консидайна, Оливию Кук, Эмму Д'Арси, Милли Олкок, Эмили Кэри, Риса Иванса, Фабьена Франкеля и Стива Туссена, а также шоураннера и соавтора сериала Райана Дж. Кондала.

«В этом фильме нет ни злодеев, ни героев, только люди, которые делают хорошие и плохие вещи»,

— заявил Кондал на красной дорожке.

Консидайн, который играет короля Визериса I рассказал, что больше всего его «впечатлил» сценарий приквела.

Между тем, HBO, который является частью Warner Bros. Discovery, также провел гала-концерт с красной ковровой дорожкой и вечеринку в честь запуска «Дома дракона» в Амстердаме в четверг, 11 августа, на которой также присутствовали большинство актеров и создателей «Дома Дракона».

Европейская премьера состоялась в царственной обстановке Beurs van Berlage, бывшего здания зерновой биржи XIX века в центре Амстердама. Посетителей развлекали реквизитом из сериала, в том числе готовой к селфи версии Железного Трона.