Фильмы Кэмерона, ставшие его визитной карточкой

Один из самых успешных режиссеров планеты Джеймс Кэмерон отмечает день рождения — 16 августа ему исполняется 68 лет. В честь праздника «Рамблер» собрал топ фильмов, которые стали его визитной карточкой и принесли мировую известность.

Фото: Кадр из фильма "Аватар" Кадр из фильма "Аватар"

«Терминатор» (1984)

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История противостояния солдата Кайла Риза и киборга-терминатора, прибывших в 1984-й год из пост-апокалиптического будущего, где миром правят машины-убийцы, а человечество находится на грани вымирания. Цель киборга: убить девушку по имени Сара Коннор, чей еще нерожденный сын к 2029 году выиграет войну человечества с машинами. Цель Риза: спасти Сару и остановить Терминатора любой ценой.

«Чужие» (1986)

Вторая часть фантастической экшен-франшизы с «Оскаром» за спецэффекты, которая рассказывает об офицере Элен Рипли, которую находят спасатели после многих лет блуждания в космосе. Ей сообщают, что планета L.V. 426 колонизирована, и ей придется вернуться туда, где начался ее кошмар, потому что связь с колонистами прервалась. Теперь ее там поджидает не один Чужой, а тысячи…

«Бездна» (1989)

Атомная подводная лодка ВМФ США терпит крушение на большой глубине. Министерство просит помощи у специалистов подводной исследовательской станции, работающей неподалеку от места аварии. При поддержке военных разведчиков исследователи должны выяснить возможную причину трагедии и нейтрализовать ядерные боеголовки. Но в океанской бездне им предстоит столкнуться со сверхъестественными силами.

«Титаник» (1997)

Великий фильм-катастрофа, который рассказывает о запретной любви на фоне гибели легендарного лайнера. По сюжету в первом и последнем плавании «Титаника» встречаются пассажир нижней палубы Джек и богатая наследница Роза, которая отправилась в Америку, чтобы выйти замуж по расчету. Их чувства только успевают расцвести, но разбиваются об айсберг, вставший на пути считавшегося непотопляемым лайнера.

«Аватар» (2009)