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1 час назад

Фильмы Кэмерона, ставшие его визитной карточкой

Мира Маркина

Один из самых успешных режиссеров планеты Джеймс Кэмерон отмечает день рождения — 16 августа ему исполняется 68 лет. В честь праздника «Рамблер» собрал топ фильмов, которые стали его визитной карточкой и принесли мировую известность.

Фильмы Кэмерона, ставшие его визитной карточкой
Фото: Кадр из фильма "Аватар"Кадр из фильма "Аватар"

«Терминатор» (1984)

Видео дня

История противостояния солдата Кайла Риза и киборга-терминатора, прибывших в 1984-й год из пост-апокалиптического будущего, где миром правят машины-убийцы, а человечество находится на грани вымирания. Цель киборга: убить девушку по имени Сара Коннор, чей еще нерожденный сын к 2029 году выиграет войну человечества с машинами. Цель Риза: спасти Сару и остановить Терминатора любой ценой.

Кадр из фильма "Терминатор"

«Чужие» (1986)

Вторая часть фантастической экшен-франшизы с «Оскаром» за спецэффекты, которая рассказывает об офицере Элен Рипли, которую находят спасатели после многих лет блуждания в космосе. Ей сообщают, что планета L.V. 426 колонизирована, и ей придется вернуться туда, где начался ее кошмар, потому что связь с колонистами прервалась. Теперь ее там поджидает не один Чужой, а тысячи…

Кадр из фильма "Чужие"

«Бездна» (1989)

Атомная подводная лодка ВМФ США терпит крушение на большой глубине. Министерство просит помощи у специалистов подводной исследовательской станции, работающей неподалеку от места аварии. При поддержке военных разведчиков исследователи должны выяснить возможную причину трагедии и нейтрализовать ядерные боеголовки. Но в океанской бездне им предстоит столкнуться со сверхъестественными силами.

Кадр из фильма "Бездна"

«Титаник» (1997)

Великий фильм-катастрофа, который рассказывает о запретной любви на фоне гибели легендарного лайнера. По сюжету в первом и последнем плавании «Титаника» встречаются пассажир нижней палубы Джек и богатая наследница Роза, которая отправилась в Америку, чтобы выйти замуж по расчету. Их чувства только успевают расцвести, но разбиваются об айсберг, вставший на пути считавшегося непотопляемым лайнера.

Кадр из фильма "Титаник"

«Аватар» (2009)

Бывший морпех Джейк Салли прикован к инвалидному креслу, но в душе он по-прежнему остается воином. Он получает задание совершить путешествие в несколько световых лет к базе землян на планете Пандора, где корпорации добывают редкий минерал, имеющий огромное значение для выхода Земли из энергетического кризиса.

Кадр из фильма "Аватар"
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