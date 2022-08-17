Триллер «Тибра»: история одного исчезновения

История девочки-альбиноса по прозвищу Мука, которая неожиданно становится свидетелем исчезновения своей сверстницы. А после того, как героиня влюбляется в главного подозреваемого, она становится изгоем, но продолжает не верить в его соучастие. Ей предстоит пройти непростой путь, став человеком, который может влиять на судьбы других.