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4 часа назад

Триллер «Тибра»: история одного исчезновения

«Тибра» – триллер от режиссера Анны Горян. В ролях: Анка Пересильд, Виктория Исакова, Артем Быстров, Василиса Савкина, Александра Пузанова, Влад Коноплев, Ольга Калашникова и другие.

История девочки-альбиноса по прозвищу Мука, которая неожиданно становится свидетелем исчезновения своей сверстницы. А после того, как героиня влюбляется в главного подозреваемого, она становится изгоем, но продолжает не верить в его соучастие. Ей предстоит пройти непростой путь, став человеком, который может влиять на судьбы других.

Смотрите в кино с 15 сентября.

Ольга Калашникова,Артем Быстров,Виктория Исакова,
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