Что говорит вода: документальный фильм Виктора Косаковского

Мы привыкли видеть в документальных фильмах о воде экспертов, которые рассказывают, как важно беречь водные ресурсы планеты и что может произойти, если этого не делать. Виктор Косаковский пошел по другому пути. В своем фильме «Акварель» он позволяет стихии самой говорить за себя и использует для этого необычный формат — 96 кадров в секунду. Рассказываем о ленте подробнее.

Фото: Теории и практики Теории и практики

Фильм «Акварель» был снят в 2018 году. Это гимн воде во всех ее формах — от ледников до водопадов, дождей и бурных океанских волн. Вы увидите кадры, снятые в семи странах: России, Шотландии, Мексике, Гренландии, США, Португалии и Венесуэле — а также те, что были сделаны во время пересечения Атлантического океана. Фильм идет 90 минут, и каждая из них позволяет почувствовать, как хрупок и уязвим человек перед мощью природы.