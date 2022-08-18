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53 минуты назад

Что говорит вода: документальный фильм Виктора Косаковского

Теории и Практики

Мы привыкли видеть в документальных фильмах о воде экспертов, которые рассказывают, как важно беречь водные ресурсы планеты и что может произойти, если этого не делать. Виктор Косаковский пошел по другому пути. В своем фильме «Акварель» он позволяет стихии самой говорить за себя и использует для этого необычный формат — 96 кадров в секунду. Рассказываем о ленте подробнее.

Что говорит вода: документальный фильм Виктора Косаковского
Фото: Теории и практикиТеории и практики

Фильм «Акварель» был снят в 2018 году. Это гимн воде во всех ее формах — от ледников до водопадов, дождей и бурных океанских волн. Вы увидите кадры, снятые в семи странах: России, Шотландии, Мексике, Гренландии, США, Португалии и Венесуэле — а также те, что были сделаны во время пересечения Атлантического океана. Фильм идет 90 минут, и каждая из них позволяет почувствовать, как хрупок и уязвим человек перед мощью природы.

Чтобы показать изменчивость водной стихии, Косаковский решил снять фильм в новом формате — 96 кадров в секунду вместо привычных 24. Это первая лента в мире, снятая таким образом. По мнению режиссера, только так было возможно выразить истинную сущность воды, сделав изображение более четким, плавным и реалистичным.

Фильмы,Виктор Косаковский,
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