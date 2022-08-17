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4 минуты назад

Опубликованы кадры из военной дамы с Заком Эфроном «За пивом!»

Inc-News

В военной драме «За пивом!» Зак Эфрон сыграл реального человека Джона «Чика» Донахью, который в 1967-м году решил доставить пиво из Нью-Йорка своим друзьям, воевавшим во Вьетнаме.

Опубликованы кадры из военной дамы с Заком Эфроном
Фото: Inc-NewsInc-News
Inc-News

Сюжет основан на книге «Величайший поход за пивом в истории: Дружба, которая сильнее войны» Джона «Чика» Донахью и Джеймса Т. Моллоя. В фильме также снялись Рассел Кроу и Билл Мюррей. Поставил картину Питер Фаррелли, известный по работе над байопиком «Зелёная книга» (2018).

Inc-News

Премьера драмы «За пивом!» состоится 30-го сентября в отдельных кинотеатрах и на стриминговом сервисе Apple TV+.

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