Опубликованы кадры из военной дамы с Заком Эфроном

В военной драме «За пивом!» Зак Эфрон сыграл реального человека Джона «Чика» Донахью, который в 1967-м году решил доставить пиво из Нью-Йорка своим друзьям, воевавшим во Вьетнаме.

Сюжет основан на книге «Величайший поход за пивом в истории: Дружба, которая сильнее войны» Джона «Чика» Донахью и Джеймса Т. Моллоя. В фильме также снялись Рассел Кроу и Билл Мюррей. Поставил картину Питер Фаррелли, известный по работе над байопиком «Зелёная книга» (2018).