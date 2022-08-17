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2 часа назад

Любовь Мульменко приступила к съемкам фильма «Фрау» в Перми

Слово и Дело

Выпускница филологического факультета ПГНИУ Любовь Мульменко начала съемки фильма «Фрау» в Перми. Один из кампусов университета на два дня превратился в съёмочную площадку.

Мульменко приступила к съемкам фильма «Фрау» в Перми
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Проект посвящен героям Вани и Кристине, которых связывает страх одиночества. Начав отношения, пара сталкивается с трудностями. Мульменко дебютировала в качестве сценариста в 2014 году.

Под ее руководством были выпущены такие проекты, как «Комбинат «Надежда», «Еще один год» и «Как меня зовут».Кроме этого, она принимала участие в работе над фильмами «Купе номер 6» и «Разжимая кулаки». Режиссера Мульменко стала в 2021 году, выпустив картину «Дунай».

Фильмы,Еще один год,Как меня зовут,Любовь Мульменко,
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