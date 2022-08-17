Мульменко приступила к съемкам фильма «Фрау» в Перми

Выпускница филологического факультета ПГНИУ Любовь Мульменко начала съемки фильма «Фрау» в Перми. Один из кампусов университета на два дня превратился в съёмочную площадку.

Проект посвящен героям Вани и Кристине, которых связывает страх одиночества. Начав отношения, пара сталкивается с трудностями. Мульменко дебютировала в качестве сценариста в 2014 году.

Под ее руководством были выпущены такие проекты, как «Комбинат «Надежда», «Еще один год» и «Как меня зовут».Кроме этого, она принимала участие в работе над фильмами «Купе номер 6» и «Разжимая кулаки». Режиссера Мульменко стала в 2021 году, выпустив картину «Дунай».