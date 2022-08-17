Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Российские кинохиты покажут китайским зрителям

Eva.ru

Китайские зрители увидят сразу три российских кинохита. Какие фильмы выбрали для покупки кинопрокатчики из КНР?

Российские кинохиты покажут китайским зрителям
Фото: Eva.ruEva.ru

Пока в России ведутся жаркие споры о постепенном угасании кинотеатров из-за жесткой нехватки американских новинок в прокате, российский кинематограф не стоит на месте. На днях кинопрокатчики из Китая приобрели права на показ в своей стране трех российских кинокомедий. Как сообщает ряд интернет-изданий, вскоре в КНР можно будет увидеть две части дилогии «Супребобровы», а также «Холопа». По примерным подсчетам продюсеров, за картины будет выручено около полумиллиона долларов. Напомним, что комедия «Супребобровы» рассказывает о семейство, получившем по воле судьбы суперспособности. Виной всему стал упавший метеорит. Настоящий, огромный, прямо из космоса. Так, дедушка становится бессмертным, отец семейства может телепортироваться. Сын понимает собачий язык, а его сестры получают возможность летать и быть невидимой, а также суперсилу. Единственное ограничение — способности действуют только когда вся семья в сборе. Теперь у заурядной, среднестатистической семейки появляется шанс превратиться в отряд настоящих супергероев. Вот только вместо того, чтобы спасать мир, они решают ограбить ближайший банк.

В «Холопе» режиссер Клим Шипенко собрал просто звездный состав актеров. А рассказывает комедия об эгоистичном «мажоре» Грише. В один не очень прекрасный день после аварии избалованный сын богатого отца приходит в себя… в 1860 году в барской усадьбе. Теперь он обычный холоп без связей и связи. Вокруг него крепостные и он один из них. Грише предстоит пройти непростой путь, чтобы из наглого «золотого» мальчика превратиться в человека, который умеет ценить простые вещи, умеет дружить и любить.

Фильмы,Клим Шипенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители