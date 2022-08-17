Российские кинохиты покажут китайским зрителям

Пока в России ведутся жаркие споры о постепенном угасании кинотеатров из-за жесткой нехватки американских новинок в прокате, российский кинематограф не стоит на месте. На днях кинопрокатчики из Китая приобрели права на показ в своей стране трех российских кинокомедий. Как сообщает ряд интернет-изданий, вскоре в КНР можно будет увидеть две части дилогии «Супребобровы», а также «Холопа». По примерным подсчетам продюсеров, за картины будет выручено около полумиллиона долларов. Напомним, что комедия «Супребобровы» рассказывает о семейство, получившем по воле судьбы суперспособности. Виной всему стал упавший метеорит. Настоящий, огромный, прямо из космоса. Так, дедушка становится бессмертным, отец семейства может телепортироваться. Сын понимает собачий язык, а его сестры получают возможность летать и быть невидимой, а также суперсилу. Единственное ограничение — способности действуют только когда вся семья в сборе. Теперь у заурядной, среднестатистической семейки появляется шанс превратиться в отряд настоящих супергероев. Вот только вместо того, чтобы спасать мир, они решают ограбить ближайший банк.