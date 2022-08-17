Персонажи Де Ниро, которые заставили весь мир его обожать

Обладатель премий «Золотой глобус» и «Оскар» Роберт Де Ниро отмечает день рождения — 17 августа исполняется 79 лет. Только представьте себе, актер снимается в кино больше 50 лет: в честь праздника «Рамблер» собрал лучшие фильмы с участием звезды за последние 30 лет.

Фото: Кадр из фильма "Малавита" Кадр из фильма "Малавита"

«Схватка» (1995)

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Нил МакКоли — один из самых отчаянных преступников Лос-Анджелеса. Ему противостоит лучший детектив города Винсент Ханна. Две сильнейшие команды сходятся друг против друга в смертельной схватке, в которой может быть только один победитель. В главных ролях: Аль Пачино и Роберт Де Ниро.

«Военный ныряльщик» (2000)

Афроамериканец Карл Брашир добивается уважения старшего офицера на флоте: вместе они пытаются сопротивляться бюрократам из командования ВМФ, которых не устраивает цвет кожи главного героя. Карл всегда вызывается добровольцем на выполнение самых опасных секретных спецоперация, однако судьба приготовила ему куда более страшное испытание…

«Знакомство с родителями» (2000)

Отвязная комедия о том, как неудачник Грэг Факер пытается влиться в семью своей невесты. Правда, парень он невезучий, и любые благие начинания в его исполнении превращаются в сущий кошмар. Кстати, у фильма есть достойное продолжение - «Знакомство с Факерами» и «Знакомство с Факерами – 2».

«Игра в прятки» (2005)

Жуткий триллер о вдовце, который обнаруживает, что у его 9-летней дочери есть воображаемый друг, одержимый идеей мести к отцу. Однако воображаемые друзья могут войти и в реальную жизнь… Войти и разрушить. В главных ролях: Роберт Де Ниро и Дакота Фаннинг.

«Все путем» (2009)

Трагикомедия об овдовевшем пенсионере, который путешествует по всей Америке, чтобы навестить своих детей. Однако в момент воссоединения с семьей он делает для себя несколько неожиданных (и не совсем уж приятных) открытий.

«Области тьмы» (2011)

Нью-йоркский писатель Эдди пытается преодолеть черную полосу в жизни. По совету давнего знакомого он принимает засекреченный препарат под названием NZT. Таблетка ускоряет работу мозга Эдди во много раз и меняет его жизнь на 180 градусов. В главных ролях Брэдли Купер и Роберт Де Ниро.

«Малавита» (2013)

Криминальная комедия Люка Бессона, которая рассказывает о бывшем мафиози мистере Блейке и его семье, которым приходится скрываться от старых друзей из преступного мира в небольшом городке. Однако люди «Коза Ностры» все равно их обнаруживает, и теперь им только и остается, что защищаться.

«Стажер» (2015)

Роберт Де Ниро и Энн Хэтэуэй в душевной комедийной мелодраме о 70-летнем вдовце Бене Уитакере, который обнаруживает, что выход на пенсию – еще не приговор. Пользуясь случаем, он становится старшим стажером в интернет-магазине модной одежды под руководством Джулс Остин.

«Ирландец» (2019)

В доме престарелых мужчина по имени Фрэнк Ширан вспоминает свою жизнь. А вспомнить есть что — он был мафиозным киллером, который совершил 25 заказных убийств. Фильм Мартина Скорсезе снят по книге «Я слышал, ты красишь дома» Чарлза Брандта и получил десять номинаций на «Оскар».