Со стриминговых сервисов пропали популярные фильмы и сериалы

С российских стриминговых платформ начали пропадать популярные фильмы и сериалы. Об этом пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
«Так, сериал «Друзья», фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец», «Маска» оказались недоступны в крупнейшем сервисе – «Кинопоиске»,
– передает источник.
Ранее сервисы заявляли, что доступ пропадет только к новинкам из-за ограничений со стороны правообладателя. А вот к уже вышедшим картинам претензий быть не должно. Пока вопрос остается на повестке.
В недавних сообщениях «ФедералПресс» писал, что можно посмотреть дома.