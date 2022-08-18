Со стриминговых сервисов пропали популярные фильмы и сериалы

С российских стриминговых платформ начали пропадать популярные фильмы и сериалы. Об этом пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее сервисы заявляли, что доступ пропадет только к новинкам из-за ограничений со стороны правообладателя. А вот к уже вышедшим картинам претензий быть не должно. Пока вопрос остается на повестке.