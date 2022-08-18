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19 минут назад

Режиссер фильма «Сумерки» отказал Тейлор Свифт в участии в проекте

Lenta.ruиещё 1

Режиссер фильма «Сумерки. Сага. Новолуние» Крис Вайц рассказал о том, что отказал американской исполнительницы Тейлор Свифт в участии в проекте. Об этом сообщает DailyMail.

Режиссер фильма «Сумерки» отказал Тейлор Свифт в участии в проекте
Фото: lenta.rulenta.ru

По словам кинодеятеля, артистка являлась большой поклонницей первой части картины о вампирах и оборотнях и захотела сыграть эпизодическую роль в продолжении фильма. Ее менеджер связался с режиссером, однако тот отказал из-за беспокойства о том, что зрители отвлекутся от сюжетной линии «Сумерек» в связи с появлением в кадре известной певицы.

Вайц признался, что позже пожалел о своем решении отказать Свифт.

«Я тоже корю себя за это... Я мог бы тусоваться с Тейлор Свифт, и, может быть, мы могли бы быть друзьями», — поделился кинодеятель.

Ранее Тейлор Свифт заявила, что текст песни Shake It Off был полностью написан ею. Она добавила, что никогда не слышала трек Playas Gon' Play группы 3LW, в плагиате которого ее обвинили. Артистка также пояснила, что она не могла услышать эту композицию, поскольку ее родители запрещали ей смотреть музыкальные программы, пока ей не исполнилось 13 лет.

Фильмы,Сумерки,Крис Вайц,
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