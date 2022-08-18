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1 час назад

BadComedian раскритиковал американский ремейк "Иронии судьбы"

Газета.Ru

Блогер BadComedian в своем Telegram-канале отреагировал на выход трейлера к голливудскому ремейку советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова.

BadComedian раскритиковал американский ремейк "Иронии судьбы"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Блогер похвалил режиссера картины Марюса Вайсберга и сказал, что он «умеет приносить прибыль». Однако он раскритиковал идею сделать ремейк на известную картину. «Зачем нужен очередной ремейк Рязанова когда все ждут «НЕидеальный Мужчина 2: Судное Дно» от того же режиссера — не ясно», — высказался BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов).

Баженов намекнул, что картина получится неудачной. «Кажется мне, что индийский ремейк отныне мы все будем вспоминать с любовью», — написал он в личном блоге.

Трейлер американского ремейка «Иронии судьбы» опубликовали 17 августа. Главные роли в голливудском ремейке исполнили актеры Эмма Робертс и Томас Манн.

Фильмы,Ирония судьбы, или с легким паром!,Евгений Баженов,Эмма Робертс,Томас Манн,Эльдар Рязанов,
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