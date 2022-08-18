BadComedian раскритиковал американский ремейк "Иронии судьбы"

Блогер BadComedian в своем Telegram-канале отреагировал на выход трейлера к голливудскому ремейку советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова.

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Блогер похвалил режиссера картины Марюса Вайсберга и сказал, что он «умеет приносить прибыль». Однако он раскритиковал идею сделать ремейк на известную картину. «Зачем нужен очередной ремейк Рязанова когда все ждут «НЕидеальный Мужчина 2: Судное Дно» от того же режиссера — не ясно», — высказался BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов).

Баженов намекнул, что картина получится неудачной. «Кажется мне, что индийский ремейк отныне мы все будем вспоминать с любовью», — написал он в личном блоге.