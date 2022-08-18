Продолжение хоррор-драмы "Территория" выйдет осенью

«Съемки зимой — это всегда тяжело, а, учитывая локацию, вдвойне. Например, во время съемок сцен в воде нам буквально приходилось отогревать актеров горячей водой, в реке вода была уже ледяная, а это был еще сентябрь. Съемочный процесс продолжался даже при температуре минус 30»,