Продолжение хоррор-драмы "Территория" выйдет осенью

Осенью 2022 года онлайн-кинотеатр Premier и телеканал ТНТ представят второй сезон хоррор-драмы «Территория».
К своим ролям в новом сезоне фолк-хорорра, снятого по мотивам коми-пермяцкой мифологии, вернулись Глеб Калюжный, Андрей Мерзликин, Алексей Розин, Ася Чистякова, Ксения Отинова, Клава Коршунова, Ела Санько, Евгений Мундум, Сергей Колесов и другие. К касту также присоединились Ирина Ермолова и Алексей Серебряков.
По сюжету первого сезона 19-летний Егор Чудинов (Калюжный) отправился в Пермский край на поиски родителей, пропавших в ходе этнографической экспедиции. Вместе со своим дядей Николаем (Мерзликин) и случайными попутчицами-студентками Надей (Чистякова) и Таней (Отинова) Егор изучает незнакомый и пугающий край.
Во втором сезоне главные герои столкнутся со страхом смерти, пройдут новые испытания и продолжат поиски родителей Глеба. Как рассказывает режиссер, съемки пришлись на осень и зиму.
«Съемки зимой — это всегда тяжело, а, учитывая локацию, вдвойне. Например, во время съемок сцен в воде нам буквально приходилось отогревать актеров горячей водой, в реке вода была уже ледяная, а это был еще сентябрь. Съемочный процесс продолжался даже при температуре минус 30»,
— признается режиссер.
Премьера первого сезона «Территории» состоялась осенью 2020 года.
Ранее онлайн-кинотеатр more.tv показал первый трейлер экстремальной приключенческой драмы с Павлом Табаковым и Агатой Муцениеце «Стая».