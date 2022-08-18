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1 час назад

Стали известны требования к новому Джеймсу Бонду

Мира Маркина

Продюсеры бондианы продолжают держать интригу и не раскрывают имена кандидатов на роль нового агента 007. Однако кое-какими подробностями они все-таки поделились. Кто же будет следующим Джеймсом Бондом, читайте в материале «Рамблера».

Стали известны требования к новому Джеймсу Бонду
Фото: Кадр из фильма "Не время умирать"Кадр из фильма "Не время умирать"

После выхода фильма «Не время умирать», в котором Дэниел Крейг в последний раз сыграл агента 007, ходили упорные слухи, что новым Джеймсом Бондом будет девушка, но создатели быстро опровергли эти домыслы. Еще одним кандидатом, которого активно обсуждали в прессе, был актер Идрис Эльба, но он отказался участвовать в прослушиваниях.

Теперь же продюсеры рассекретили обязательные требования для мужчин, которые хотели бы сыграть Джеймса Бонда. Об этом рассказал Росс Кинг изданию IGN. Продюсеры рассматривают актеров в возрасте 30 лет, поэтому им пришлось исключить кандидатуру 42-летнего Сэма Хьюэна. Также немаловажен рост будущего агента 007 – минимум 178 сантиметров (желательно, конечно, выше).

Правда, несмотря на неполное соответствие требованиям, эксперты на сегодняшний день делают ставки на Генри Кавилла (39 лет, 185 см), Реге-Жана Пейджа (34 года, 178 см), Тома Харди (44 года, 175 см), Джеймса Нортона (37 лет, 185 см) и Чивителя Эджиофора (45 лет, 178 см).

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