Легендарные костюмы в кино, ставшие для актеров пыткой

Многие люди, далекие от актерской профессии, обесценивают труд артистов, считая, что он не требует особых усилий –максимум, хорошей памяти, чтоб выучить текст.

Фото: Кадр из фильма "Форма воды" Кадр из фильма "Форма воды"

Однако это отнюдь не так. Хотя бы потому, что порой актерам приходится облачаться в крайне неудобные костюмы, проводить в них долгие часы и не просто проводить, а мастерски играть свою роль. Подробнее о костюмах, которые стали пыткой для актеров, но не помешали им блестяще справиться со своей работой – в материале "Рамблера".

Даг Джонс, "Форма воды"

Съемочный день Джонса начинался на три часа раньше, чем у остальных актеров – именно столько времени требовалось гримерам и костюмерам, чтобы превратить его в амфибию. Сначала ассистенты натягивали на актера латексный костюм и перчатки с перепонками, а под конец шлем из стекловолокна со встроенным механизмом по управлению жабрами. По словам Джонса, костюм доставляла массу неудобств: он мог дышать только ртом, а еще чувствовал себя абсолютно беспомощным – он не мог открыть дверь и уплыть подальше.

Питер Мэйхью, "Звездные войны"

Кадр из фильма "Звездные войны"

Костюм Мэйхью, исполнившего роль Чубакки в легендарной саге "Звездные войны", также нельзя было назвать комфортным. Дело в том, что костюм его героя был сделан из волос яка и мохера. В жару в нем можно было задохнуться, а если начинался снегопад, его шкура промокала и начинала источать ужасный запах.

Мишель Пфайффер, "Бэтмен возвращается"

Картина вышла на экраны в 1992 году. И в то время, чтобы облачиться в соблазнительный костюм женщины-кошки, Пфайффер пришлось изрядно попотеть и даже нанести урон своей внешности. Сначала актрису посыпали тальком, чтобы втиснуться в костюм было легче. Затем с помощью пылесоса из него выкачивали лишний воздух, а в завершение для придания блеска латекс покрывали гелем на основе силикона.