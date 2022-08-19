Легендарные костюмы в кино, ставшие для актеров пыткой

Многие люди, далекие от актерской профессии, обесценивают труд артистов, считая, что он не требует особых усилий –максимум, хорошей памяти, чтоб выучить текст.
Однако это отнюдь не так. Хотя бы потому, что порой актерам приходится облачаться в крайне неудобные костюмы, проводить в них долгие часы и не просто проводить, а мастерски играть свою роль. Подробнее о костюмах, которые стали пыткой для актеров, но не помешали им блестяще справиться со своей работой – в материале "Рамблера".
Съемочный день Джонса начинался на три часа раньше, чем у остальных актеров – именно столько времени требовалось гримерам и костюмерам, чтобы превратить его в амфибию. Сначала ассистенты натягивали на актера латексный костюм и перчатки с перепонками, а под конец шлем из стекловолокна со встроенным механизмом по управлению жабрами. По словам Джонса, костюм доставляла массу неудобств: он мог дышать только ртом, а еще чувствовал себя абсолютно беспомощным – он не мог открыть дверь и уплыть подальше.
Костюм Мэйхью, исполнившего роль Чубакки в легендарной саге "Звездные войны", также нельзя было назвать комфортным. Дело в том, что костюм его героя был сделан из волос яка и мохера. В жару в нем можно было задохнуться, а если начинался снегопад, его шкура промокала и начинала источать ужасный запах.
Картина вышла на экраны в 1992 году. И в то время, чтобы облачиться в соблазнительный костюм женщины-кошки, Пфайффер пришлось изрядно попотеть и даже нанести урон своей внешности. Сначала актрису посыпали тальком, чтобы втиснуться в костюм было легче. Затем с помощью пылесоса из него выкачивали лишний воздух, а в завершение для придания блеска латекс покрывали гелем на основе силикона.
По словам Пфайффер, избавившись от костюма после многочасовых съемок, она обнаруживала на теле и лице жуткие следы.