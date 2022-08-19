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1 час назад

Планируются съемки спин-оффа "Гарри Поттера"

Мира Маркина

Автор книг о Гарри Поттере Джоанн Роулинг и кинокомпания Warner Bros еще полгода назад провели переговоры и приняли решение снять спин-офф знаменитой франшизы, об этом сообщает Daily Mail.

Планируются съемки спин-оффа "Гарри Поттера"
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Планируется, что продолжение "Гарри Поттера" выйдет на платформе Warner HBO в формате сериала. Дата начала съемок пока остается неизвестной.

Напомним, что в начале года поклонников франшизы порадовали выходом картины «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс», в которой снова собрали вместе уже повзрослевших актеров. В специальном выпуске они делились самыми яркими воспоминаниями со съемок.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что картине удалось получить заветную номинацию на премию "Эмми".

Фильмы,Джоанн Роулинг,Гарри Поттер,
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