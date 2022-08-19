Планируются съемки спин-оффа "Гарри Поттера"

Автор книг о Гарри Поттере Джоанн Роулинг и кинокомпания Warner Bros еще полгода назад провели переговоры и приняли решение снять спин-офф знаменитой франшизы, об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Планируется, что продолжение "Гарри Поттера" выйдет на платформе Warner HBO в формате сериала. Дата начала съемок пока остается неизвестной.

Напомним, что в начале года поклонников франшизы порадовали выходом картины «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс», в которой снова собрали вместе уже повзрослевших актеров. В специальном выпуске они делились самыми яркими воспоминаниями со съемок.