Планируются съемки спин-оффа "Гарри Поттера"

Автор книг о Гарри Поттере Джоанн Роулинг и кинокомпания Warner Bros еще полгода назад провели переговоры и приняли решение снять спин-офф знаменитой франшизы, об этом сообщает Daily Mail.
Планируется, что продолжение "Гарри Поттера" выйдет на платформе Warner HBO в формате сериала. Дата начала съемок пока остается неизвестной.
Напомним, что в начале года поклонников франшизы порадовали выходом картины «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс», в которой снова собрали вместе уже повзрослевших актеров. В специальном выпуске они делились самыми яркими воспоминаниями со съемок.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что картине удалось получить заветную номинацию на премию "Эмми".