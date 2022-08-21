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3 часа назад

Какой советский фильм ненавидят иностранцы

РИА "ФедералПресс"

Советские киноленты всегда любили не только россияне, но и западные зрители. Многие из фильмов того времени вызывали общественный резонанс. Однако сказка «Морозко» вызвала у многих иностранцев отвращение из-за культурных различий.

Какой советский фильм ненавидят иностранцы
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Хотя даже некоторые россияне не до конца поняли фильм, они все равно готовы защищать произведение искусства времен СССР. Особенно когда иностранцы предлагают сжечь все копии этого фильма и запретить его показывать детям.

«Если бы я посмотрел этот фильм, когда был ребенком, я, наверное, сошел бы с ума», – написал зритель на IMDb.

Российские зрители в свою очередь посоветовали всем, кто не понимает этот фильм, постараться расширить свой кругозор и посмотреть что-то кроме фильмов по комиксам. Более толерантные западные зрители признались, что сравнивали героиню сказки с Джеком Фростом, который для них более привычен, сообщает «ФАН». Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Голливуд выпустил трейлер американской версии «Иронии судьбы».

Фильмы,Морозко,Джек Фрост,
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