Какой советский фильм ненавидят иностранцы

Советские киноленты всегда любили не только россияне, но и западные зрители. Многие из фильмов того времени вызывали общественный резонанс. Однако сказка «Морозко» вызвала у многих иностранцев отвращение из-за культурных различий.

Хотя даже некоторые россияне не до конца поняли фильм, они все равно готовы защищать произведение искусства времен СССР. Особенно когда иностранцы предлагают сжечь все копии этого фильма и запретить его показывать детям.

«Если бы я посмотрел этот фильм, когда был ребенком, я, наверное, сошел бы с ума», – написал зритель на IMDb.