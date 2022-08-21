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2 часа назад

5 пронзительных фильмов про измены, которые попадут в самое сердце

Мира Маркина

Для тех, кому не хватает страстей, «Рамблер» собрал пронзительные фильмы, которые рассказывают о непростых отношениях между мужчиной и женщиной.

5 пронзительных фильмов про измены, которые попадут в самое сердце
Фото: Кадр из фильма "Запретная любовь"Кадр из фильма "Запретная любовь"

«Цена измены» (2005)

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Каждый день Чарльза Шайна похож на предыдущий. У него есть жена Диана, работающая учительницей в местной школе, и дочь Эми, больная диабетом. Но однажды утром он опаздывает на поезд и вынужден сесть на следующий. Там-то он и встречает обворожительную женщину по имени Люсинда, которая выручает его, заплатив за билет, на который у Чарльза не хватило денег.

Кадр из фильма "Цена измены"

«Матч-пойнт» (2005)

Драматический триллер Вуди Аллена о некогда известном теннисисте Крисе Уилтоне, который переживает непростые времена. Все только усложняется с появлением в его жизни женщины по имени Нола. Он влюбляется в нее, а она встречается с его другим Томом. Цепочка случайностей, лжи и самообмана приводит к двойному убийству…

Кадр из фильма "Матч-пойнт"

«Запретная любовь» (2008)

Драма о любви и ревности на фоне войны, которая рассказывает о сложных отношениях четырех людей, чуть не приведших к трагедии. В центре сюжета — история двух мужчин и двух женщин, запутавшихся в собственных поступках, остановившихся в тупике, в который их завели ошибки. В главных ролях: Кира Найтли, Киллиан Мерфи, Сиенна Миллер и Мэттью Риз.

Кадр из фильма "Запретная любовь"

«Вдали от обезумевшей толпы» (2015)

Унаследовав богатую ферму, юная Батшеба Эвердин энергично берется за дело, набрав себе рабочих. В это время ей предлагает руку и сердце зажиточный фермер Уильям Болдвуд, но своенравная девушка не соглашается, попросив себе время на раздумья. Встреча с самовлюбленным красавцем сержантом Фрэнком Троем становится роковой для Батшебы…

«Колесо чудес» (2017)

Ретродрама Вуди Аллена с блестящей операторской работой и звездным актерским составом об истории страсти, жестокости и предательства, рассказывающей о четырех героях, чьи судьбы переплелись среди бурной жизни знаменитого парка развлечений. Действие разворачивается на живописном Кони Айленде в Нью-Йорке.

Кадр из фильма "Колесо чудес"
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