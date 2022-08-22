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5 часов назад

Фильм "Вышка" возглавил кинопрокат РФ и СНГ в выходные

ТАССиещё 2

Фильм "Вышка" стал лидером проката в РФ и СНГ, собрав 25,5 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 18 по 21 августа, опубликованные в понедельник.

Фильм "Вышка" возглавил кинопрокат РФ и СНГ в выходные
Фото: Кадр из фильма "Вышка"Кадр из фильма "Вышка"

Фильм режиссера Скотта Манна вышел в прокат 11 августа и рассказывает историю любительницы экстрима Бекки, которая после смерти мужа решила прекратить погоню за адреналином. Вместе с подругой она решает совершить последний подъем, чтобы развеять прах своего супруга с радиомачты высотой более 600 метров. Героиням предстоит бороться со стихией, чтобы выжить. Главные роли исполнили Грэйс Фултон, Вирджиния Гарднер, Джеффри Дин Морган,

Второе место заняла картина Джеймса Ганна "Челюсти: столкновение", вышедшая на экраны России 18 августа и собравшая 19,6 млн рублей в минувшие выходные. Фильм повествуют о компании молодых людей, которые отплывают подальше от берега на гидроциклах, чтобы весело провести время. Но их поступок оборачивается столкновением с большой белой акулой. Главные роли исполнили Катрин Ханней, Холли Эрл, Джек Трумен.

На третьей строчке рейтинга расположился мультфильм "Мия и я: легенда Сентопии" режиссеров Адама Ганна и Маттиаса Тиммерманса, собравший 14,9 млн руб. за выходные. Картина вышла в прокат 18 августа. По сюжету девочке Мии родители дарят волшебную книгу "Легенда о Сентопии" с магической игрой внутри. С ее помощью девочка отправляется в волшебный мир Сентопии, которому угрожает опасность.

Холли Эрл,Скотт Манн,Джеффри Морган,
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