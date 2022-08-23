К столетию Астафьева снимут фильм по произведениям писателя

Кинокомпания "Триикс Медиа" начала работу над созданием фильма по произведениям Виктора Астафьева к столетию писателя. Об этом сообщил журналистам режиссер и креативный продюсер компаниии Игорь Копылов.
"Кинокомпания "Триикс Медиа" приступает к разработке сценария фильма по произведениям Виктора Астафьева. Конечно, это значимая фигура не только в литературе, но и в духовной жизни нашей страны. Совсем скоро столетие со дня рождения писателя - 1 мая 2024 года. Мы бы очень хотели, чтобы это было не данью дате, а фильм, который бы сохранил "астафьевский дух" в отношении к человеку, к стране, какое было у этого писателя", - сказал Копылов.
По его словам, в проходящей сейчас экспедиции в Красноярский край творческая группа пытается почувствовать, увидеть движение души писателя, чтобы как можно точнее выразить это в фильме, показать Сибирь и Красноярский край как часть большой прекрасной страны. Фильм будет создан на производственной базе компании "Сибирь Триикс Медиа", которая открылась в Красноярске.
Также режиссер сообщил, что испытывает "огромное желание работать с местными актерами".
"Как показали съемки сериала "Красный Яр", местные актеры очень профессиональны и талантливы. По мнению моего коллеги, режиссера, снимавшего эту картину, Михаила Вассербаума, работать с ними - это огромное удовольствие. Не сомневаюсь, что у меня останутся хорошие впечатления. Есть большое желание сотрудничать со всеми заинтересованными людьми, с творческим потенциалом всего Красноярского края", - заявил Копылов.