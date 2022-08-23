К столетию Астафьева снимут фильм по произведениям писателя

"Кинокомпания "Триикс Медиа" приступает к разработке сценария фильма по произведениям Виктора Астафьева. Конечно, это значимая фигура не только в литературе, но и в духовной жизни нашей страны. Совсем скоро столетие со дня рождения писателя - 1 мая 2024 года. Мы бы очень хотели, чтобы это было не данью дате, а фильм, который бы сохранил "астафьевский дух" в отношении к человеку, к стране, какое было у этого писателя", - сказал Копылов.