Стало известно о начале съемок фильма "Холоп 2"

Создатели самой кассовой российской комедии "Холоп" приступили к съемкам продолжения истории. За работу взялась прежняя команда "Холопа" во главе с режиссером Климом Шипенко. К звездной команде команде присоединилась Аглая Тарасова, которая сыграет главную женскую роль в новой части фильма.

Фото: фотография со съемок фильма "холоп 2" фотография со съемок фильма "холоп 2"

В фильме "Холоп 2" Гриша (Милош Бикович) продолжит работу над собой, а также будет перевоспитывать избалованную девушку Катю (Аглаю Тарасову). Мама Кати потакает всем капризам дочери и предпочитает закрывать глаза на ее поведение, которое оставляет желать лучшего.

Как отметил актер Милош Бикович, его герой находится на пути к исправлению, однако это трудный и длительный процесс. Так, Гриша будет не только меняться сам, но и помогать другим. Актер также отметил, что новый фильм может дать "хороший импульс для всей киноиндустрии и поможет вернуть в кинотеатры зрителей".

Режиссер картины Клим Шипенко в свою очередь заявил, что он никогда не снимал продолжений, поэтому "Холоп 2" стал интересной задачей.